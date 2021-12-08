В ноябре рост потребительских цен немного замедлился

В России в ноябре рост потребительских цен замедлился до 0,96% после 1,11% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция разогналась до 8,4%. Плодоовощная продукция за год подорожала на 19,38%

8 ноября. FINMARKET.RU - В ноябре 2021 года потребительские цены в РФ выросли на 0,96% после роста на 1,11% в октябре, повышения на 0,6% в сентябре, на 0,17% в августе, на 0,31% - в июле, на 0,69% - в июне, на 0,74% - в мае, на 0,6% - в апреле, роста на 0,7% в марте и 0,8% в феврале, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата).

В январе-ноябре т.г.в РФ составила 7,51%.

Годовая инфляция в прошлом месяце ускорилась до 8,4% после 8,13% в октябре.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 1,27%, цены на плодоовощную продукцию повысились на 0,73%. Непродовольственные товары подорожали на 0,72%, стоимость услуг подросла на 0,81%.

Рост потребительских цен на 1,1% и более зафиксирован в 34-х субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени - в Магаданской области (на 2,3%) в связи с удорожанием продуктов питания на 4,4%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,8% (с начала года - прирост цен составил 6,2% и 7,3% соответственно).

Консенсус-прогноз по инфляции на2021 года равняется 1,0% (в ноябре 2020 года была инфляция 0,7%). Аналитики прогнозировали годовую инфляцию в ноябре на уровне 8,4-8,5%.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2021 год резко вырос до 8,3% с 7,8% по опросу месяц назад, 6,6% - 2 месяца назад и 5,9% - 3 месяца назад, разброс оценок достаточно существенный - от 8,0% до 8,5%.

При этом значительно вырос консенсус-прогноз и по инфляции на 2022 год - до 5,1% с 4,7% по опросу месяц назад и 4,3% - 2 месяца назад, что также не укладывается в интервальный прогноз ЦБ на 2022 год (4,0-4,5%).

Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщал, что инфляция в РФ в 2021 году может выйти за прогноз Минэкономразвития в 7,4%. Прогноз ЦБ по инфляции на 2021 год равен 7,4-7,9%.

В ноябре яйца куриные в среднем по России подорожали на 5,8%. При этом в Чукотском автономном округе цены на яйца куриные снизились на 6,4%.

Цены на гречневую крупу увеличились на 5,6%. В Ненецком и Чукотском автономных округах цены не изменились.

Цены на сахар в среднем по России выросли на 3,2%. В Ненецком и Чукотском автономных округах цены не изменились.

Мясо кур в РФ стало дороже на 1,4%. В 16 субъектах мясо кур подешевело на 0,1-3,6%.

Цены на масло подсолнечное увеличились на 1,2%. В 4-х субъектах цены не изменились. В 8 субъектах масло подешевело на 0,1-1,3%.

Плодоовощная продукция в среднем подорожала на 0,7% в том числе капуста белокочанная - на 8,2%, огурцы - на 7,7%, свекла - на 7,6%, чеснок - на 3,6%, картофель - на 3,5%. В то же время подешевели: лимоны - на 14,6%, апельсины - на 6,1%, лук репчатый - на 2,6%.

При этом плодоовощная продукция в годовом выражении подорожала на 19,38%.

Среди прочих продовольственных товаров подорожали: кальмары мороженые - на 4,3%, сельди соленые - на 3,8%, мука пшеничная - на 3,7%, горох и фасоль - на 3,0%, хлеб ржаной и пшеничный 1 и 2 сортов, рис, крупы манная, овсяная и перловая, овсяные хлопья "Геркулес", вермишель, макаронные изделия, кулинарные изделия из птицы - на 2,2-2,9%, филе сельди, булочные изделия сдобные, печенье, молоко пастеризованное, сметана, консервы томатные - на 2,0%.

Водка подешевела на 0,5%, коньяк - на 0,4%, соки фруктовые - на 0,3%, чай черный пакетированный - на 0,1%.

В ноябре из непродовольственных товаров более всего подорожали дизельное топливо и уголь - соответственно на 3,8% и 3,3%.

Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), стали дороже на 0,9%. Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, снизились на 0,1%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов выросли цены: на аппараты для измерения артериального давления электронные - на 0,9%, вату отечественную - на 0,7%. Вместе с тем подешевели термометры медицинские безртутные (галинстановые) - на 0,9%, шприцы одноразовые - на 0,7%, бинты - на 0,4%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли, в частности, цены: на мыло хозяйственное - на 3,0%, спички - на 2,9%, сухие корма для домашних животных - на 2,0%, бумагу туалетную - на 1,9%, щетки зубные - на 1,8%, салфетки бумажные - на 1,7%, мыло туалетное - на 1,6%.

Снизились цены на газовое моторное топливо - на 4,6%, санитарно-гигиенические маски - на 1,1%, антисептики для рук - на 0,3%.

Цены на строительные материалы в среднем снизились на 0,2%.