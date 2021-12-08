Временная отсрочка по потребкредиту лучше потери заемщика

8 декабря. FINMARKET.RU - Заемщик, имеющий потребительский кредит на срок не менее двух лет и попавший в тяжелую жизненную ситуацию, сможет обратиться в банк для получения отсрочки платежей на три месяца. Это предусмотрено поправками к закону "О потребкредите…", которые разработала рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ, пишут "Известия", ознакомившиеся с документом.

Введение постоянного механизма каникул для потребкредитов, а сейчас это распространяется только на ипотеку, — главная новелла документа. Но есть и другие принципиальные изменения государственного механизма. Например, проект предусматривает, что подать заявку, предоставить документы и получить обратную реакцию от банка можно будет через портал "Госуслуги". Также планируется расширить и уточнить перечень трудных ситуаций. Как рассказали "Известиям" источники, близкие к экспертному совету, в ЦБ сейчас рассматривают документ. По словам собеседников, регулятор пообещал выработать итоговое решение и предоставить свою позицию до конца этого года.

Именно возможные проблемы банков могут быть причиной, по которой решение вопроса с кредитными каникулами для заемщиков с потребкредитами затягиваются. В прошлом году ЦБ смягчил требования по резервированию для банков, что позволило избежать серьезной нагрузки на капитал при предоставлении отсрочек гражданам. С лета этого года для охлаждения рынка кредитования и снижения рисков на нем регулятор уже неоднократно ужесточал требования. Перевод каникул для заемщиков с необеспеченными кредитами на постоянную основу потребует и послаблений для банков по реструктурированным ссудам. Кстати, такие поправки к закону о ЦБ также подготовлены рабочей группой.

По мнению младшего директора по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Екатерины Щурихиной, распространение механизма каникул навряд ли войдет в противоречие с усилиями регулятора по охлаждению рынка, но поможет поддержать качество кредитных портфелей при ухудшении ситуации в экономике.

Банки, которые ответили на запрос "Известий", в целом согласны с тем, что временная отсрочка лучше потери заемщика из-за невозможности им выполнять обязательства. Так, пресс-служба МКБ заверила, что организация готова идти навстречу клиентам и искать компромисс в решении любого вопроса, связанного с обслуживанием кредита.

Но зампред правления Совкомбанка Олег Машталяр высказал опасение, что распространение механизма каникул на все потребкредиты может обернуться дополнительными расходами и рисками для банков. Что со временем отразится на более высокой ставке для компенсации негативного эффекта, полагает он.