Декарбонизация электроэнергетики обойдется России в 14–24 трлн руб.

8 декабря. FINMARKET.RU - Декарбонизация электроэнергетики России обойдется в 14–24 трлн рублей до 2050 г., прогнизуют эксперты Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). При этом тарифы на электроэнергию к 2050 году могут обогнать инфляцию на 28%, пишут "Ведомости".

Из прогноза, с которым ознакомилась газета, следует, что потребность в электроэнергии к 2050 г. составит 1,32 трлн кВт ч в год с учетом планов развития генерации и программ поддержки строительства и модернизации мощностей.

Аналитики ИПЕМа просчитали два сценария – инерционный (высокоуглеродный) и низкоуглеродный.

(business as usual) предусматривает ввод 5 ГВт в год, из которых две трети составят ТЭС. Крупные блоки АЭС строятся только под замену выводимых из эксплуатации, вводится 4,2 ГВт крупных ГЭС и Загорская ГАЭС-2 в Московской области (840 МВт). После 2034 г. строится по 250 МВт солнечных (СЭС) и 500 МВт ветровых электростанций (ВЭС) в год, дефицит генерации покрывается новыми ТЭС (с коэффициентом используемой установленной мощности 60%), описывают первый сценарий аналитики ИПЕМа.

При реализации, низкоуглеродного сценария, речь идет о вводе уже 8 ГВт в год, из которых три четверти – безуглеродная, т. е. СЭС, ВЭС, ГЭС и АЭС. Он предусматривает, что в тепловой генерации сохраняются только ТЭЦ (станции с выработкой и электроэнергии, и тепла), а конденсационные электростанции (КЭС, вырабатывают преимущественно электроэнергию) полностью выводятся из эксплуатации. «КЭС заменить на безуглеродную генерацию легче, а ТЭЦ – труднее, так как для этого надо провести декарбонизацию производства тепла, что очень сложно и дорого», – пояснил «Ведомостям» замруководителя отдела спецпроектов ИПЕМа Алексей Фаддеев.

Инерционный сценарий, по оценкам ИПЕМа, потребует порядка 14 трлн руб. инвестиций в 2022–2049 гг., или порядка 500 млрд руб. ежегодно. Низкоуглеродный – 24 трлн руб. всего и 860 млрд руб. в год. При этом в первом случаепарниковых газов сократятся лишь на 1% к показателям 2019 г., который принят ИПЕМом за базовый, до 400 млн т СО2-эквивалента в год, а во втором – на 47% до 215 млн т. Удельные выбросы на 1 кВт ч снизятся на 16% и на 55% соответственно (384 г на 1 кВт ч в 2019 г.). Представитель ИПЕМа пояснил "Ведомостям", что оценка 2019 г. по объему выбросов СО2 основана на данных Росстата и Минприроды.

Генераторы заявляют, что уже стараются снизить выбросы парниковых газов.

Аналитик "ВТБ капитала" Владимир Скляр говорит, что низкоуглеродный сценарий ИПЕМа "кажется вполне реалистичным", но в нем не учтеныв электросети. Весь объем мероприятий, включая расходы на глубокий ремонт текущего фонда, по расчетам "ВТБ капитала", может стоить до 47 трлн руб. до 2050 г.

Представитель "Совета рынка" согласен, что первое, с чего надо начинать декарбонизацию энергетики, – это понять, во сколько российской экономике обходится 1 т выбросов СО2, а значит, и цена решения задачи по их снижению. Тогда можно будет сравнивать различные методы и технологии снижения выбросов и выбирать наиболее оптимальные решения.

Интенсивный сценарий ИПЕМа вызовет инфляционное давление на тарифы, добавил Скляр. По оценке аналитиков "ВТБ капитала", превышение темпов роста тарифов над инфляцией за 30 лет может достигнуть 28%. Это, по словам Скляра, будет сдерживающим фактором для более обширной программы озеленения сектора.