Минтруд подготовил предложения по дополнительной индексации пенсий

8 декабря. FINMARKET.RU -подготовил предложения по дополнительной индексации пенсий в связи с высокой инфляцией в нынешнем году, заявил глава министерства Антон Котяков на пленарном заседании Госдумы.

В рамках принятого проекта бюджета на 2022-2024 годы предусмотренавсех пенсий на 5,9%, в то время как инфляция по итогам 2021 года окажется выше, подчеркнул Котяков. В ноябре президент РФ Владимир Путин заявил, что российским властям нельзя отступать от принципа индексации пенсий быстрее инфляции, напомнил министр. По его словам, соответствующие решения будут предложены уже "в ближайшее время".

Министр также заявил, что систему комплексного ухода за пожилыми распространят на всю Россию, пишет "Российская газета" . "Речь о системе долговременного ухода за старшим поколением, - уточнил министр депутатам. - В 2021 году в пилотном проекте участвует 24 региона. Благодаря вашим поправкам, в следующем году пилот распространится уже на 34 субъекта. Но такая система нужна повсеместно". В связи с этим, по его словам, предстоит большая совместная работа по подготовке нормативно-правовой базы по распространению долговременного ухода на всю территорию РФ. Кроме того, необходимо уточнить источники финансирования проекта.

Между тем депутаты настаивали на ряде мер, которые, по их мнению, надо предпринять для улучшения жизни пенсионеров.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов обратил внимание министерства на необходимость индексации пенсий работающим пенсионерам. Как подчеркнул глава комитета Ярослав Нилов, до сих пор остается открытым этот вопрос, который вызывает много дискуссий в обществе. Кроме того, он заявил, что депутаты также настаивают на реформировании система перерасчета пенсий для данной категории граждан.

Лидер фракции "Справедливая- За правду" Сергей Миронов, в свою очередь, предложил Минтруду разрешить всем гражданам получить свои пенсионные накопления в виде единовременных выплат. Он уточнил, что пока это касается только тех, кто получает пенсию по потере кормильца и инвалидности, а также граждан, у которых трудовой стаж недостаточен для назначения страховойпо старости.