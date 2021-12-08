НДПИ для вольфрама и молибдена предлагают обнулить

8 декабря. FINMARKET.RU - Глава комитета Совета Федерации по экономполитике Андрей Кутепов (сенатор от Петербурга) разработал законопроект, предусматривающий обнуление ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производителей вольфрама и молибдена. Обнуление предлагается установить на пять лет с 1 января 2023 г. Соответствующее письмо 30 ноября Кутепов направил премьеру Михаилу Мишустину. "Ведомости" ознакомились с документами, отправку подтвердил представитель сенатора.

В пояснительной записке к законопроекту сенатора говорится, что высокие налоги делают невыгодным производство в России вольфрамовых и молибденовых концентратов. Последние активно применяются в ОПК, авиа- и ракетостроении. В частности, сталь, легированная вольфрамом, – материал для танковой брони и другой военной продукции, где требуется высокая прочность (снаряды с высокой проникающей способностью). Молибденовый концентрат также применяется как легирующая добавка к нержавеющей стали, конструкционной, инструментальной и другим спецсталям для нужд ОПК.

До января 2021 г. производители вольфрама и молибдена платилив размере 8%, но затем ставка выросла до 28%. Осенью 2020 г. правительство решило поднять НДПИ для металлургов в 3,5 раза в целях изъятия сверхдоходов, образовавшихся из-за резкого роста мировых цен на. Глава Минфина Антон Силуанов оценивал дополнительные доходы бюджета от этой меры в 2021 г. в 56 млрд руб. Исключения были сделаны лишь для новых месторождений со степенью выработанности менее 1%, разрабатываемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Кроме того, летом был принят закон о снижении НДПИ для ряда рудных проектов в Забайкальском и Приморском крае, Бурятии, Мурманской области. Но, по мнению Кутепова, этого недостаточно для развития отрасли.

В ГОСТ Р 59128-2020 вольфрам и молибден относятся к редким металлам, но в Налоговом кодексе (НК) для них установлены такие же параметры, как для основных цветных металлов – меди, никеля, свинца, цинка и др. Кутепов предлагает включить вольфрам и молибден в НК в число редких металлов и установить для них нулевой НДПИ на пять лет. По мнению Кутепова, бюджетные потери составят менее 450 млн руб. в год и в дальнейшем будут компенсированы за счет роста налогов с новых производств.

Замминистра Алексей Беспрозванных передал "Ведомостям" через представителя, что Минпромторг поддерживает предложения по включению вольфрама и молибдена в перечень редких металлов в НК, а также выступает за снижение НДПИ для титана и циркония.