Рынок контрафактной продукции в РФ может вырасти на 10%

8 декабря. FINMARKET.RU - Оборот контрафактной продукции в России по итогам этого года увеличится на 10%, максимум до 6,5 трлн руб., говорится в исследовании BrandMonitor. Около 40% из этой суммы придется на продажи контрафактных продуктов, 60% — непродовольственных товаров, пишет "Коммерсант" . Онлайн-канал сформирует около 10% оборота, следует из данных аналитиков. Исследование выполнено на основе опросов покупателей, в которых приняли участие более 10 тыс. респондентов, контрольных закупок в 15 тыс. торговых точек в 100 городах РФ, в интернет-магазинах, анализе административных дел в связи с нарушением товарных знаков и интеллектуальных прав, уточнили в BrandMonitor.

Аналитики выделяют три основных категории контрафактной продукции. По их оценкам, продажи контрафактной одежды и обуви люксовых брендов в 2021 году достигнут 273 млрд руб., из которых около 30% придется на продажи через интернет. Еще 72 млрд руб. придется на продажу контрафактных кроссовок, 30 млрд руб. — поддельных детских товаров. Доли онлайн в этих категориях — 40% и 15% соответственно. Остальной— парфюмерия, косметика, мебель, автозапчасти, аксессуары для мобильных телефонов.

Председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов говорит, что основным каналом сбыта контрафактной продукции в России остается неорганизованная розница и интернет. По данным BrandMonitor, более 80% продаж контрафакта в онлайн-канале приходится на объявления в соцсетях.