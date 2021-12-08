Продажи автомобилей в мире останутся ниже, чем до пандемии - Fitch

8 декабря. FINMARKET.RU - Ситуация на глобальном авторынке может улучшиться в 2022 году на фоне дальнейшего восстановления спроса и постепенного смягчения проблем с цепями поставок, считают аналитики Fitch Ratings.

Мировыеавтомобилей вырастут в следующем году, но останутся примерно на 6% ниже показателя 2019 года, прогнозирует агентство.

В Китае, как ожидается, в 2021 году будет продано 21,8 млн легковых автомобилей, а в 2022 году - 23,3 млн. В США продажи в следующем году повысятся до 16,2 млн с ожидаемых 15,2 млн в 2021 году. В Европе по итогам 2022 года будет продано 12,8 млн машин, в 2021 - 11,6 млн, согласно прогнозу Fitch.

Ожидается, что доступность полупроводников для автомобильной отрасли будет умеренно расти в течение всего 2022 года, однако из-за пандемии риски в автосекторе сохраняются, отмечают эксперты рейтингового агентства. Они придерживаются "нейтрального" прогноза для сектора.

Североамериканские автопроизводители, имеющие рейтинги от Fitch, скорее всего, продолжат фокусироваться на увеличении прибыли и денежного потока при сохранении сильной ликвидности, говорится в сообщении агентства. Часть свободного денежного потока компании могут направить на выплаты акционерам и сделки по слияниям и поглощениям, однако ряд эмитентов также могут принять решение использовать средства для сокращения долговой нагрузки.

Fitch также ожидает сохранения стабильного кредитного профиля европейских автопроизводителей благодаря низкому левереджу и хорошей ликвидности, тогда левередж компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе может даже немного улучшиться.

Как ранее сообщалось, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре 2021 года снизились на 20,4% - до 125,466 тыс. машин. Согласно данным Комитета автопроизводителей АЕБ, в январе-ноябре продажи авто выросли на 6,9% - до 1 млн 439,045 тыс. машин.

Продажи новых автомобилей в странах Евросоюза в октябре 2021 года упали на 30,3% и составили 665,001 тыс., свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA). Продажи падают четвертый месяц подряд на фоне ограниченного предложения на рынке из-за дефицита полупроводниковых компонентов. В январе-октябре регистрация автомобилей в Евросоюзе подросла на 2,2%, составив 8,192 млн.