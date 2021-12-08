Выручка бизнеса продемонстрировала рекордный рост за 16 лет

8 декабря. FINMARKET.RU -российского бизнеса (без учета малого) превысила допандемийный уровень еще в первом квартале 2021 года, и с каждым следующим кварталом обороты предприятий продолжали увеличиваться, говорится в исследовании FinExpertiza, пишут "Известия"

Так, за январь-сентябрь 2021 года выручка крупных и средних компаний выросла на 33,5% (до 144 трлн рублей) по сравнению с девятью месяцами коронакризисного года. Если брать для сравнения аналогичный период 2019 года, когдане был скован вынужденными ограничениями, то относительно этой базы обороты увеличились почти на столько же, а именно на 32,7%. Столь существенного роста не наблюдалось как минимум с 2006 года, за весь 16-летний период доступной статистики, отметили аналитики.

Самая высокая динамика была зафиксирована в Ненецком автономном округе: там она увеличилась сразу на 88,5%, до 398 млрд рублей, - главным образом за счет добычи полезных ископаемых. Следом идут Якутия, где обороты бизнеса также благодаря добыче выросли на 51,4%, до 1,28 трлн рублей, и Оренбургская область (+51,4%, до 1,41 трлн). Единственным регионом, где по сравнению с коронакризисным годом обороты бизнеса сократились, стала Волгоградская область: там они снизились на 9,4%, до 1,07 трлн рублей. При этом основной спад выручки в субъекте пришелся на предприятия обрабатывающей промышленности, а также оптовой и розничной торговли, сказано в исследовании.

В отраслевом разрезе наибольшие темпы прироста выручки продемонстрировали сферы услуг (в отсутствие жестких локдаунов ее обороты выросли на 129,2%, до 151,4 млрд рублей), культуры, спорта и развлечений (+69,5%, до 315,1 млрд). Большой отскок произошел в гостиничном бизнесе и общепите (+68,1%, до 624,3 млрд), добыче полезных ископаемых (+58,5%, до 17 трлн), а также водоснабжении и утилизации отходов (+47,5%, до 948,3 млрд рублей).

С одной стороны, впечатляющий рост выручки бизнеса отражает более быстрое, чем ожидалось изначально, восстановление экономики после коронакризиса, отметила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова. Но в то же время за номинальным увеличением оборотов кроется мощнейшее инфляционное давление: у предприятий растут заработки, но растут и расходы, и с учетом обесценивания рубля реальный рост финансовых показателей оказывается более скромным.