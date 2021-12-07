Кому в России будет хорошо жить с цифровым рублем

7 декабря. FINMARKET.RU - В России через несколько лет может появиться новая форма нацвалюты - цифровой. Банк России намерен начать тестировать прототип цифрового рубля уже в 1-м квартале 2022 г., выбрав для первой пилотной группы 12 банков, пишут "Ведомости"

Внедрение цифрового рубля в будущем окажет влияние на долю безналичных платежей в розничном обороте в силу уникальности качеств этой формы рубля, говорит "Ведомостям" представитель ЦБ.

ЦБ выделяет ряд преимуществ цифрового рубля для граждан: к кошельку будет доступ через любой банк, где обслуживается клиент, расчеты будут по единым тарифам, кошельком можно будет пользоваться без доступа к интернету. ЦБ отмечает высокий уровень безопасности цифровой валюты: у каждого рубля будет уникальный номер, что позволит отследить его движение и упростить восстановление нарушенных прав владельца в случае утраты или хищения денег.

Банкиры видят только положительные эффекты для граждан от внедрения цифрового рубля. По их мнению, основное преимущество новой формы нацвалюты для населения - снижение транзакционных издержек.

ЦБ создаст отдельную платформу для цифрового рубля и станет ее оператором. Через платформу регулятор будет осуществлять эмиссию цифрового рубля, открывать кошельки клиентам (у каждого их будет два - для онлайн- и офлайн-расчетов) и банкам. Граждане и компании останутся клиентами банков, а последние станут посредниками: они будут открывать кошельки по запросу клиентов и проводить платежи через платформу ЦБ. Цифровой рубль будет доступен из мобильного приложения любого банка. Для офлайн-расчетов ЦБ запустит второй цифровой кошелек - на мобильном устройстве.

Комиссии за перевод национальной цифровой валюты будут ниже комиссий за безналичные переводы в банках и не выше, чем в Системе быстрых платежей (0,4-0,7%). Проценты на цифровой кошелек начисляться не будут.

Как считают в банках, цифровой рубль упростит многие офлайн-операции для граждан, что приведет к планомерной замене наличных денег. Кроме того, цифровой рубль обеспечит и прозрачность условий платежных услуг, поскольку позволит отслеживать целевое расходование средств гражданами.

С помощью цифровых рублей смогут рассчитываться граждане, проживающие на территориях без нормального доступа к банку или интернету, напоминает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

Для бизнеса одним из главных преимуществ платформы цифрового рубля станет возможность заключать смарт-контракты. Клиенты получат возможность самостоятельного использования смарт-контрактов, предварительно созданных финансовыми организациями и верифицированных Банком России. Смарт-контракт будет содержать информацию о сторонах сделки, сумме и условиях ее исполнения.

Одним из дополнительных вариантов использования смарт-контрактов также может быть маркирование цифровых рублей, позволяющее устанавливать условия их расходования и отслеживать всю цепочку прохождения маркированных цифровых рублей, говорится в докладе ЦБ.

Эксперты выгодой от внедрения новой формы валюты называют снижение расходов на транзакционные операции за счет устранения посредников. Между тем выгоды финансового сектора от цифрового рубля очевидны не всем.

Влияние цифрового рубля на банковский сектор, по мнению экспертов, будет неравномерным. Как считает Волков из НКР, внедрение цифрового рубля приведет к коренному преобразованию всей банковской системы: "Фактически государство получит альтернативную систему расчетов, из которой банки при необходимости можно исключить в принципе".

Главным выгодоприобретателем от запуска платформы цифрового рубля станет государство, которое снизит издержки на администрирование бюджетных платежей и сможет четче контролировать расходование бюджетных средств. Банки же столкнутся с самыми большими рисками: отток ликвидности с текущих счетов может привести к серьезному сокращению доходов. Но ЦБ считает, что отток будет растянут во времени, а в случае чего банки смогут воспользоваться инструментарием регулятора по предоставлению ликвидности.