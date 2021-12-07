Пустые карманы не освобождают граждан от обязанности строить дом

7 декабря. FINMARKET.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения конкретного дела подтвердил: хозяина, не начавшего вовремя строить дом на своем участке, необходимо привлекать к ответственности. Если земля предназначена для индивидуального жилищного строительства, дать ей зарастать бурьяном вместо возведения стен - нарушение закона. За это владельцу грозит солидный штраф, пишет "Российская газета".

Как указывает "РГ", в данном случае пустырь вместо дворца обнаружили чиновники администрации Угличского муниципального района. Владелец пустыря за много лет так и не засучил рукава. Согласно актам, составленным местными столоначальниками, "принадлежащий К. земельный участок по целевому назначению не используется более трех лет (строительство на нем не ведется, земля не возделывается, на участке растет сорная растительность)".

Согласно КоАП гражданину грозил штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Или штраф в размере от 1 до 1,5 процентов кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тысяч рублей. Более того, эксперты особо обращают внимание, что Гражданский кодекс позволяет также изъять землю, если человек так и не начал стройку. Материалы были переданы в Росреестр. Однако дела заведено не было.

Второй кассационный суд с этим не согласился. "Суды установили, что в нарушение ст. 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях должностным лицом материал органа муниципального контроля в отношении К. надлежащим образом не рассмотрен. Кроме того, не истек срок давности привлечения К. к административной ответственности", - сообщили в кассационном суде.

По сути высокая инстанция запретила чиновникам закрывать глаза на запущенные, и в этом важность данного решения, отмечает "РГ". Тем более, что Росреестр начал активно применять беспилотные летательные аппараты для контроля за использованием земли.

И пустые карманы не освобождают от обязанности строить дом. Хотя пожаловаться судьям на безденежье все-таки можно, аргументированно.