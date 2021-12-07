Частные инвесторы увеличили вложения в розничные ПИФы

7 декабря. FINMARKET.RU - В ноябре выросличастных инвесторов в розничные, пишет "Коммерсант" . По данным Investfunds, чистый приток средств в розничные паевые фонды в минувшем месяце составил почти 27 млрд руб., что на 2 млрд выше показателя октября. Сильнее всего выросли привлечения в наиболее рисковую категорию фондов - акций, чистый приток превысил 20 млрд руб., побив рекорд предыдущего месяца (18,8 млрд руб.). В менее рискованные фонды смешанных инвестиций поступило 15,4 млрд руб., что сопоставимо с результатом октября. В это же время фонды облигаций потеряли 11,4 млрд руб., худший результат для данной категории фондов.

Рост привлечений в ноябре произошел за счет биржевых фондов (БПИФов). Чистый приток средств в такие фонды вырос за месяц в 1,5 раза - до 16,3 млрд руб. В то же время в открытые фонды было инвестировано только 10,7 млрд руб., на четверть ниже результата октября. В таких условиях доля БПИФов в привлечении средств инвесторов впервые выросла выше 60%.

Основным фактором роста популярности биржевых фондов, в сравнении с открытыми, стало их различие в каналах продаж. ОПИФы можно купить у самой управляющей компании, ее агента либо через биржу, при условии, что паи имеют листинг. БПИФы возможно приобрести только на бирже, куда продолжают массово выходить неопытные частные. Отличия в результатах привлечения связаны и с разными типами клиентов, покупающих разные категории розничных фондов.

В ближайшие месяцы роль биржевых фондов продолжит усиливаться, считают управляющие. Они ждут в следующем году восстановление спроса на облигационные ПИФы, в первую очередь открытого типа.