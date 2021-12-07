В РФ хотят создать аналог Amazon для торговли драгоценностями

7 декабря. FINMARKET.RU - Минфин России хочет запустить онлайн- маркетплейс по торговле драгоценностями, ориентированный на зарубежного покупателя. Такая инициатива содержится в письме замминистра финансов Алексея Моисеева в адрес зампреда правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тиграна Саркисяна, пишут "Ведомости"

Как говорится в обращении Моисеева, МинфиныБелоруссии договорились провести пилотный проект по развитию онлайн-торговли ювелирными изделиями для наращивания экспорта этой продукции изна мировой рынок. Замминистра предлагает Саркисяну принять участие в создании необходимой для этого IT-инфраструктуры, в том числе с помощью ресурсов Фонда цифровых инициатив ЕАБР.

По словам Саркисяна, прорабатывается проект "Цифровая. Ювелирные изделия", цель которого - сформировать новую торговую платформу для организации экспорта в третьи страны.

Для ее создания необходимо пройти два этапа. Первый - оцифровать внутренние процессы отрасли в странах-участницах. Второй - сконструировать непосредственно новую инфраструктуру и создать систему логистики. Результатом совместной работы станет новое пространство онлайн-торговли для ювелирной отрасли стран ЕАЭС.

Работа маркетплейса направлена на b2c-сегмент, на площадке будут продаваться уже готовые изделия, уточнил "Ведомостям" представитель Фонда цифровых инициатив ЕАБР. Это позволит сократить издержки для бизнеса за счет устранения посредников и создания абсолютно новой экосистемы e-commerce на рынке, отмечает собеседник. По его словам,будет разрабатываться таким образом, чтобы доставка осуществлялась до двери покупателя.

Доля ювелирки из ЕАЭС на глобальном рынке - менее 1%, при этом для стран союза именно экспорт - ключевой фактор развития отрасли, отмечает представитель Фонда цифровых инициатив ЕАБР. Запуск маркетплейса как минимум позволит участникам отрасли оптимизировать работу с документами, необходимыми для международной торговли.