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07 декабря 2021 года 09:10
В РФ хотят создать аналог Amazon для торговли драгоценностями
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Михаил Терещенко/ТАСС
7 декабря. FINMARKET.RU - Минфин России хочет запустить онлайн- маркетплейс по торговле драгоценностями, ориентированный на зарубежного покупателя. Такая инициатива содержится в письме замминистра финансов Алексея Моисеева в адрес зампреда правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тиграна Саркисяна, пишут "Ведомости". Как говорится в обращении Моисеева, Минфины РФ Белоруссии договорились провести пилотный проект по развитию онлайн-торговли ювелирными изделиями для наращивания экспорта этой продукции из ЕАЭС на мировой рынок. Замминистра предлагает Саркисяну принять участие в создании необходимой для этого IT-инфраструктуры, в том числе с помощью ресурсов Фонда цифровых инициатив ЕАБР. По словам Саркисяна, прорабатывается проект "Цифровая торговля. Ювелирные изделия", цель которого - сформировать новую торговую платформу для организации экспорта в третьи страны. Для ее создания необходимо пройти два этапа. Первый - оцифровать внутренние процессы отрасли в странах-участницах. Второй - сконструировать непосредственно новую инфраструктуру и создать систему логистики. Результатом совместной работы станет новое пространство онлайн-торговли для ювелирной отрасли стран ЕАЭС. Работа маркетплейса направлена на b2c-сегмент, на площадке будут продаваться уже готовые изделия, уточнил "Ведомостям" представитель Фонда цифровых инициатив ЕАБР. Это позволит сократить издержки для бизнеса за счет устранения посредников и создания абсолютно новой экосистемы e-commerce на рынке, отмечает собеседник. По его словам, платформа будет разрабатываться таким образом, чтобы доставка осуществлялась до двери покупателя. Доля ювелирки из ЕАЭС на глобальном рынке - менее 1%, при этом для стран союза именно экспорт - ключевой фактор развития отрасли, отмечает представитель Фонда цифровых инициатив ЕАБР. Запуск маркетплейса как минимум позволит участникам отрасли оптимизировать работу с документами, необходимыми для международной торговли.
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