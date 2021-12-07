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07 декабря 2021 года 08:45

Сведения о земле и недвижимости в РФ объединят в единой системе

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DPA/TACC
DPA/TACC
7 декабря. FINMARKET.RU - В России сведения о земле и недвижимости, включая информацию о правах и кадастровой оценке, а также пространственные данные будут объединены в одной электронной системе, сообщила вчера пресс-служба правительства РФ.

"Создание такого ресурса повысит эффективность использования земель, в том числе за счёт сбора данных о доступных для застройки участках, позволит более комплексно подходить к вопросам территориального планирования и пространственного развития, ускорит и упростит получение государственных услуг в сфере регистрации прав на землю и недвижимость для бизнеса и граждан", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проект реализуется в рамках одноимённой госпрограммы, которую своим постановлением утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Она станет базовым программным документом в вопросах развития пространственных данных, недвижимости и земельных отношений.

"Пока в этой сфере есть определённые сложности. Нет общих цифровых сервисов, информация о земле, природных ресурсах, лесных, водных и других объектах разрозненна. Кроме того, отсутствуют сведения о правообладателях почти 50 млн объектов. У более чем 23 млн земельных участков нет установленных границ", - отметил Мишустин на совещании по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки, его слова приводятся в сообщении пресс-службы.

По его словам, из-за этого непросто получить достоверную общую картину. Также сложившееся положение дел часто приводит к возникновению споров.

Реализация государственной программы позволит навести порядок в этой сфере. Работу планируется провести в два этапа.

"До 2024 года предполагается создать Единую цифровую платформу пространственных данных, обеспечив её взаимодействие с 20 регионами. При этом доля услуг по государственному кадастровому учёту и регистрации прав на недвижимость, предоставляемых в электронном виде на портале госуслуг, к этому сроку должна увеличиться до 95%", - говорится в сообщении.

К концу 2030 года интеграция пространственных данных и систем с Единой цифровой платформой пространственных данных должна быть обеспечена уже на территории всех регионов страны, а уровень полноты и качества данных в Едином государственном реестре недвижимости доведён до отметки 95%, отметили в пресс-службе.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  земля,  недвижимость,  сведения,  система

 
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