.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Дискуссия об обязательном возмещении определенной суммы клиенту при хищении средств будет очень глубокой - топ-менеджер Сбербанка
В 10 млрд рублей оценивает АТОР долг туроператоров за сорвавшиеся из-за пандемии в 2020 году поездки
07 декабря 2021 года 08:45
Сведения о земле и недвижимости в РФ объединят в единой системе
|0
DPA/TACC
7 декабря. FINMARKET.RU - В России сведения о земле и недвижимости, включая информацию о правах и кадастровой оценке, а также пространственные данные будут объединены в одной электронной системе, сообщила вчера пресс-служба правительства РФ. "Создание такого ресурса повысит эффективность использования земель, в том числе за счёт сбора данных о доступных для застройки участках, позволит более комплексно подходить к вопросам территориального планирования и пространственного развития, ускорит и упростит получение государственных услуг в сфере регистрации прав на землю и недвижимость для бизнеса и граждан", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, проект реализуется в рамках одноимённой госпрограммы, которую своим постановлением утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Она станет базовым программным документом в вопросах развития пространственных данных, недвижимости и земельных отношений. "Пока в этой сфере есть определённые сложности. Нет общих цифровых сервисов, информация о земле, природных ресурсах, лесных, водных и других объектах разрозненна. Кроме того, отсутствуют сведения о правообладателях почти 50 млн объектов. У более чем 23 млн земельных участков нет установленных границ", - отметил Мишустин на совещании по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки, его слова приводятся в сообщении пресс-службы. По его словам, из-за этого непросто получить достоверную общую картину. Также сложившееся положение дел часто приводит к возникновению споров. Реализация государственной программы позволит навести порядок в этой сфере. Работу планируется провести в два этапа. "До 2024 года предполагается создать Единую цифровую платформу пространственных данных, обеспечив её взаимодействие с 20 регионами. При этом доля услуг по государственному кадастровому учёту и регистрации прав на недвижимость, предоставляемых в электронном виде на портале госуслуг, к этому сроку должна увеличиться до 95%", - говорится в сообщении. К концу 2030 года интеграция пространственных данных и систем с Единой цифровой платформой пространственных данных должна быть обеспечена уже на территории всех регионов страны, а уровень полноты и качества данных в Едином государственном реестре недвижимости доведён до отметки 95%, отметили в пресс-службе.
.
Ключевые слова: РФ, земля, недвижимость, сведения, система
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.