Банки могут получить доступ к данным о супругах и детях заемщиков

7 декабря. FINMARKET.RU - Банкам хотят предоставить доступ к данным о супругах и детях потенциальных заемщиков. Для этого рассматривается инфраструктура "Цифрового профиля", узнали "Известия" . "Цифровой профиль" - это канал получения подтвержденных данных из госорганов с согласия россиян.из загсов необходимы банкам для корректной оценки кредитной нагрузки заемщика.

Сведения из единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) банкам потребовались после того, как в России отметки о браке и детях в паспорте стали необязательными. Тогда Национальный совет финансового рынка (НСФР) сообщил в ЦБ, что эти данные необходимы финансовым организациям для корректной оценки кредито- и платежеспособности заемщика с учетом трат на семью. Кроме того, из-за отсутствия информации о супругах и детяхвидят риски оспаривания сделок с недвижимостью, а также сложности при обращении взыскания на предмет залога и при установлении наследников в случае, например, смерти заемщика.

Работы по выводу сведений о супругах и детях граждан через "Цифровой профиль" уже ведут Минцифры и ФНС, говорится в ответном письме Банка России в адрес НСФР. Перечень доступных через "Цифровой профиль" сведений о гражданах планируется расширять, сообщили в ответ на запрос "Известий" в ЦБ и Минцифры.

Большинство банков, скорее всего, подключатся к "Цифровому профилю" уже после 2022 года, ожидает президент Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. Кроме того, по его словам, в процессе обсуждения инициативы с ФНС выяснилось, что предварительно необходимо уточнить закон "Об актах гражданского состояния", чтобы банки в принципе смогли получить доступ к данным загсов, в том числе через "Цифровой профиль".

Инфраструктурой "Цифрового профиля" пользуется более 30 организаций, среди которых крупнейшие банки и страховые компании, рассказал "Известиям" менеджер проекта "Цифровой профиль" ассоциации "ФинТех" (среди ее учредителей - Банк России) Алексей Сандаков. Он подтвердил, что сейчас ведется работа по увеличению набора услуг, доступных для оформления через этот канал.