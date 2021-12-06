Автоплатежи в СПБ банки запустят с 1 апреля

6 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ определился с датой, когда системно значимыедолжны внедрить функционал автоматических списаний в адрес интернет-магазинов и онлайн-сервисов в системе быстрых платежей (СБП). Это должно произойти с 1 апреля 2022 года, следует из стандартов Национальной платежной системы (НСПК), пишут "Известия"

Сценарий операции СБП C2B "Привязка счета" стал доступен в так называемой песочнице 22 июля этого года. В конце лета стало известно, что НСПК (клиринговый центр СБП) провел тестирование этого функционала с рядом банков. В конце ноября определена и дата внедрения. Как следует из документа НСПК, в системно значимых банках привязка счета в СБП должна быть реализована к 1 апреля 2022 года.

Сама по себе опция довольно проста. Достаточно один раз дать согласие на автоматическое списание денег в пользу сервиса или интернет-магазина, и больше не надо вводить данные карты - деньги будут списываться автоматически.

Предполагается, что удобством нового функционала станет возможность управлять такими подписками, в том числе за счет возможности отписаться.

"В мобильном приложении банка, счет которого клиент привязал для оплаты, он будет видеть все подписки и сможет контролировать их, в том числе отзывать при необходимости", - пояснили "Известиям" в НСПК.

Это может устранить проблему, когда человек просто забывает обо всех сервисах, которые требуют регулярной оплаты.

На условиях анонимности некоторые банки заявили "Известиям": есть риск, что не успеют внедрить функционал к 1 апреля будущего года. Однако официально кредитные организации сообщили, что проблем по срокам не возникнет. Такого же мнения придерживаются в ЦБ и НСПК.