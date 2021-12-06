Нефтесервисный рынок будет расти медленно

6 декабря. FINMARKET.RU - Глобальный нефтесервисный рынок в 2021 году, несмотря на рост на 12%, не достигнет уровня допандемийного 2019 года и составит $330 млрд, прогнозируется в обзоре Vygon Consulting. Российский сектор, считают эксперты, покажет рост на 10%, до $24 млрд, пишет "Коммерсант" . В 2020 году из-за снижения инвестиций добывающих компаний он сократился на 21%. Согласно базовому прогнозу Vygon Consulting, до 2030 года российский нефтесервисный рынок будет расти очень медленно — в целом на 14%.

Вынужденное сокращение добычи в 2020 году в рамках сделки ОПЕК+ и падения цен на сырье заставило нефтяников оптимизировать затраты, уменьшая объем бурения, скважинных операций и геологоразведочных работ, пересматривать стоимость услуг и оборудования, а также требовать от подрядчиков отсрочки платежей. В России исполнение обязательств по сокращению добычи привело, по оценке Vygon Consulting, к остановке около 30% добывающих скважин.

При этом, уточняют эксперты, основное снижение инвестиций в нефтедобыче связано с бурением на действующих проектах. Инвестиции в новые проекты в 2020 и 2021 годах остались на запланированном уровне.

Наиболее серьезно снижение заказов отразилось на независимых нефтесервисных компаниях, которые столкнулись с дефицитом оборотных средств и снижением рентабельности. В то же время, отмечается в обзоре, внутренние нефтесервисные подразделения нефтекомпаний, которые сейчас занимают почти половину российского рынка, практически не пострадали, так как были обеспечены финансовыми ресурсами и фронтом работ в материнских структурах.