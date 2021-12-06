В ЦБ придумали, как защитить россиян от телефонных мошенников

6 декабря. FINMARKET.RU - Банк России хочет создать Единую информационную систему проверки сведений об абоненте. Об этом говорится в основных направлениях развития финансового рынка до 2024 года, опубликованных регулятором, пишет "Российская газета"

С помощью мобильного телефона сегодня совершаются платежи, переводы, подтверждаются транзакции. При этом использование информации об абонентских номерах несет определенные риски: злоумышленники могут получить к ним доступ и использоватьдля вывода денег с карт и счетов клиентов банков. Как следует из документа ЦБ, единая система снизит риски, предоставив возможность организациям, использующим при оказании услуг номер телефона клиента, удостовериться в его принадлежности конкретному человеку.

По замыслу, система станет единой точкой подключения для всех банков и операторов связи без сбора и хранения информации об абонентах. Запрос от банка в зашифрованном виде автоматически перенаправляется присоединенному к системе оператору мобильной связи, который обслуживает номер. "Для подтверждения личности с помощью системы проверки необходимо соответствие сведений, имеющихся у пользователя системы проверки (банка), сведениям, заявленным в абонентском договоре", - пояснили в Минцифры.

Система проверки сведений об абоненте позволит банкам и финансовым организациям проверять корректность сведений, которые указаны в договоре с оператором связи. Они смогут удостовериться, что номер телефона действительно принадлежит конкретному клиенту. Это позволит пресечь возможные противоправные действия в отношении граждан и защитит их от хищений денежных средств.

Минцифры поддерживает создание системы. Как уточнили в ведомстве, "ее использование позволит усовершенствовать процедуру идентификации клиентов, снизить риск мошеннических действий, совершенных с использованием ложной информации о факте принадлежности номера мобильного телефона". За создание системы выступают и банкиры.

В "ВымпелКоме" ("Билайн") создание системы считают избыточным. "Сегодня операторы связи напрямую работают с заинтересованными банками по обмену информацией, необходимой для реализации антифродовых мер. Для повышения эффективности обмена такой информацией необходимо упростить такое прямое взаимодействие между оператором связи и банками", - заявили "РГ" в компании.