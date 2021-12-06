Бизнес будет отчитываться о выручке по видам деятельности

6 декабря. FINMARKET.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам заседания правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) 1 декабря поручал Минэкономразвития и ФНС подготовить изменения в систему применения бизнесом кодов ОКВЭД. Концепция реформы в целом разработана. Ее курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов, рассказал представитель Минэкономразвития. Основные изменения, по словам собеседника "Ведомостей" , в следующем.

Коды ОКВЭД предлагается определять по единой методике – исходя из объема выручки на соответствующий вид деятельности. Компаниям или ИП нужно будет указать те виды бизнеса, которые в общей сложности покрывают не менее 80% совокупной выручки. При этом нельзя будет проигнорировать направления, которые занимают в доходах более 10%. Вводить лимиты на количество видов деятельности, которые вправе указать компания, не планируется. Ограничиватьв праве вести любую деятельность безотносительно выбранных кодов ОКВЭД (за исключением лицензируемой) также намерений нет.

Основным будет считаться тот вид деятельности, от которого компания получает наибольшую выручку. При этом уже не будет иметь столь принципиального значения, какой код является основным, а какие выступают дополнительными. Структурирование деятельности исходя из долей выручки позволит более гибко применять к бизнесу те или иные нормы, а в перспективе – и меры поддержки.

При изменении структуры выручки более чем на 20 процентных пунктов бизнесу нужно будет официально ее обновить и уточнить коды ОКВЭД – этот подход рассматривается в качестве базового.

Для некоммерческих организаций распределение выручки не всегда может объективно иллюстрировать структуру деятельности, поскольку это не является их самоцелью. Поэтому коды НКО будут присваиваться исходя из численности работников по тому или иному виду деятельности (основным ОКВЭД будет тот, где зарегистрировано больше всего персонала и т. д.). При этом не планируется изменений в основных положениях законодательства, согласно которым бизнес вправе осуществлять любую деятельность безотносительно выбранных кодов ОКВЭД (за исключением лицензируемой).

Для того чтобы правильно определить виды деятельности для регистрации в реестре, на платформе ФНС можно будет воспользоваться специальным сервисом. Для тех, кто регистрируется впервые, будет предусмотрена система подсказок – интерактивный помощник. Действующие пользователи сервиса смогут интегрировать свои системы бухгалтерского учета с инструментом ФНС – таким образом будет автоматизирована процедура отчетности. Количество форм отчетности будет сокращено.