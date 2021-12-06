Вклады для малоимущих могут ограничить 300 тыс. руб.

6 декабря. FINMARKET.RU - На новые депозиты для небогатых граждан следует установить лимиты до 200-300 тыс. рублей, сказали "Известиям" в ряде крупных банков. В ЦБ в конце ноября предложили создать специальные банковскиедля людей с невысокими доходами. При этом у человека может быть только один такой продукт, сумма его ограничена, а процентная ставка привязана к уровню ключевой или инфляции, уточняли в регуляторе параметры будущего инструмента. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что рассматриваются два варианта реализации нового продукта. В первом сценарии ставка выше рыночной по такому депозиту может быть обеспечена за счет прибыли банков, во втором - субсидирования правительством путем повышения отчислений по дивидендам со стороны тех же кредитных организаций.

"Известия" спросили топ-30 банков об идее создания нового инструмента и его параметрах. Важность реализации таких социальных программ для населения, позволяющих скопить деньги на крупную покупку или сформировать подушу безопасности, отметили в Почта Банке, Новикомбанке, Абсолют Банке и УБРиР. Говоря об условиях, управляющий директор по продуктовому портфелю "Пассивы" УБРиР Евгений Вяткин подчеркнул необходимость установления ограничений по сумме вклада до 300 тыс. рублей. По оценке руководителя службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадия Чаусова, 200 тыс., или 50% от средней суммы обычных вкладов, - оптимальный порог для таких продуктов. Лимитов по сумме быть не должно, поскольку речь идет о людях с невысокими доходами, уверен зампредседателя правления Абсолют Банка Aнтон Павлов.

В Центробанке сообщили, что точные параметры сейчас обсуждаются. В регуляторе отметили: в России есть потенциал для внедрения подобного механизма.

В Минэкономразвития "Известиям" сообщили, что за последние три года доля полученных доходов от процентов по депозитам физлиц стабильная и относительно невысокая, она составляет 1–1,3 трлн рублей, или 1,7% от совокупных денежных доходов населения. В Минтруде сообщили, что предложения ЦБ не поступали. В Минфине не ответили на запрос о том, поддерживает ли ведомство инициативу и готово ли рассмотреть механизм госсубсидирования.

Ставку по новому продукту следует привязать к инфляции, а не к ключевой, полагают эксперты. Впрочем, по их мнению, малоимущим гражданам такая возможность несильно поможет выправить положение, и спрос на этот инструмент будет довольно низким.