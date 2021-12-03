Составлен рейтинг туристических порталов

Специалисты Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ подготовилитуристических порталов регионов. Они проанализировали 83 сайта - 81 региональный и два федеральных - Russia.Travel (портал "Ростуризма") и RussPass (создан по инициативе правительства Москвы), пишут "Известия"

Онлайн-ресурсы оценивали по трем блокам критериев: функционал, наличие и качество мобильного приложения, а также посещаемость. В первый блок вошли 22 параметра, среди которых - наличие на сайте описания достопримечательностей, музеев и театров, интерактивной карты, возможности оставлять отзывы и делиться информацией в соцсетях, доступность на английском языке, наличие сервисов по покупке туров, билетов, сувениров, заказа экскурсий. За каждый из них порталу присуждался 1 или 1,5 балла в зависимости от важности. По сумме баллов ставили итоговую оценку, что буквально означает, на сколько процентов сайт соответствует понятию идеального, пояснили "Известиям" во ВШЭ.

В топ-5 рейтинга вошли туристические порталы Санкт-Петербурга (56,6%), Московской области (49,2%), два федеральных - Russia.Travel (47,5%) и RussPass (47,1%), а также сайт Новосибирской области (43,1%). В десятку попали Саратовская (37,3%) и Псковская области (35,6%), Алтайский край (30,7%), Тульская область (30,5%), Бурятия и Крым (по 29,7%, 10-11-е места).

Туристические порталы Калининградской и Тюменской областей набрали 28,6% и 28,3% соответственно. Карелия получила 26,4%, Москва - 25,4%, Татарстан - 24,6%, Ставропольский край - 21,2%. А вот Краснодарский край оказался во второй половине рейтинга с 16,9%.

Среди аутсайдеров - Брянская область (6,8%), Ингушетия (5,6%), Калмыкия и Северная Осетия (по 4,2%). Последним в рейтинге стал портал Омской области, который набрал 0,8% от "сайта мечты" для туриста.

Чаще всего на ресурсах регионов для путешественников встречается описание достопримечательностей и музеев, информация об объектах общепита, гидах и трансферах. Реже всего - возможность купить билеты на транспорт или сувениры.

Самым посещаемым стал портал Московской области - около 860 тыс. уникальных гостей в месяц. На втором месте с большим отрывом - Russia.Travel (227 тыс.), следом - Новосибирская (165 тыс.), Саратовская (106 тыс.) области и Санкт-Петербург (74 тыс.). В аутсайдерах - Республика Тыва (всего 558 гостей за месяц), Иркутская область (310) и Калмыкия (106).