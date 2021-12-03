Бизнес сможет заплатить налоги одним платежным поручением

3 декабря. FINMARKET.RU - Возможностью заплатить"авансом" теперь смогут воспользоваться не только физлица, но и компании, и индивидуальные предприниматели. Закон о расширении механизма Единого налогового платежа (ЕНП) публикует "Российская газета"

ЕНП - это аналог электронного "авансового кошелька", куда можно добровольно и заранее перечислять деньги для уплаты налогов. Налоговики распределяют эти деньги уже самостоятельно (но в первую очередь будут погашены задолженности, если они есть). Именно так механизм работает в случае с физлицами: "авансом" и в любое время средства можно перечислить через "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). С 2019 года по такой схеме стало можно платить имущественные налоги (жилье, земля, автомобиль), с 2020 года - НДФЛ. Преимущество в том, что здесь не может быть ошибок при заполнении реквизитов и нет нужды беспокоиться о сроке уплаты налогов.

От этих рисков теперь может избавиться и. Каждый платеж, предусмотренный Налоговым кодексом, организации и предприниматели сейчас перечисляют в бюджет отдельным платежным поручением. Из-за того, что для разных транзакций предусмотрены различные банковские реквизиты, налоги, пени и штрафы уплачиваются отдельно друг от друга.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявлял, что по сути образовалась ситуация, когда из-за огромного числа вариаций заполнения бизнесом платежек появляется около 30 млн ошибок в год. "Это зачеты, это поиски своих платежей. Это пени, это дополнительная работа. Нервы, деньги для налогоплательщиков. Мы поставили перед собой задачу, а можем ли мы сделать так, чтобы мы стали неким клиринговым центром, когда плачу один платеж, а вы разбирайте по прозрачным правилам, куда это нужно государству", - отмечал Егоров.

Организации и индивидуальные предприниматели (ИП) получают право воспользоваться ЕНП с 1 июля по 31 декабря 2022 года на добровольной основе (проект пока проводится в пилотном формате). Речь идет об уплате бизнесом одним платежным поручением налогов, авансовых платежей, сборов (кроме госпошлины, в отношении уплаты которой суд не выдавал исполнительный документ), страховых взносов, пеней, штрафов и процентов.