QR-коды будут нужны только перед регистрацией на авиарейс

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3 декабря. FINMARKET.RU - Минтранс скорректировал свою позицию о необходимости проверки QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации авиапассажиров от COVID-19. Когда проверка станет обязательной,не будут требовать на этапе продажи билетов, сертификат станут проверять только перед регистрацией на рейс, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Обсуждение QR-кодов прошло в ведомстве с участием представителей авиаотрасли, подтвердили два собеседника. "Скорректированная позиция Минтранса будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы под председательством Евгения Москвичева", - сообщил один из источников. Руководитель аппарата комитета Ираклий Асламазов подтвердил "Ведомостям", что встреча для обсуждения этого законопроекта действительно запланирована на 7 декабря.

Если у пассажира уже после покупки авиабилета не окажется сертификата о вакцинации, зарегистрированного на сайте "Госуслуги", авиакомпания пришлет ему уведомление о необходимости получить такой сертификат, рассказали собеседники "Ведомостей". Только при наличии QR-кода перевозчик сможет зарегистрировать пассажира на рейс (как правило, регистрация у российских перевозчиков начинается за сутки до вылета). Если сертификат к этому моменту так и не появится на "Госуслугах", авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета.

При формировании новой позиции Минтранс принял во внимание, что граждане должны иметь право без ограничений приобретать билеты, а также тот факт, что билеты зачастую покупают заранее - до вылета можно успеть вакцинироваться, поясняет один из источников.

Кроме того, Минтранс на совещании подтвердил планы компенсировать авиакомпаниям потери от потенциального снижения пассажиропотока после введения проверки, говорят собеседники. Представитель Минфина заявил, что в настоящее время вопрос о компенсациях проходит межведомственное обсуждение.