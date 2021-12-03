Цены на одежду и обувь в 2022 году могут прибавить еще 15-25%

3 декабря. FINMARKET.RU - В 2021 годуи обувь подорожали на 10-15%, свидетельствуют данные Fashion Consulting Group. По мнению гендиректора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, наряды в этот период выросли в цене не менее чем на 20% (в некоторые категориях выше) в связи с увеличением издержек на производство и логистику, пишут "Известия"

"При этом средний чек у большинства ритейлеров без учета появления новых категорий увеличился незначительно, что отражает ограниченный рост покупательской способности населения, даже с учетом эффекта отложенного спроса, нереализованного в 2020 году", - отметил эксперт.

Рост цен связан с подорожанием всех комплектующих и услуг, из которых складывается себестоимость одежды и обуви - ткани, фурнитуры, транспортировки, отметила гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс. По данным представителей ритейла, ткань подорожала в этом году в среднем на 15%, логистические услуги - на 20%. При этом себестоимость производства обуви увеличилась в пределах 7-15%, добавил управляющий партнер сети "Эконика" Сергей Саркисов.

По прогнозу Fashion Consulting Group, в 2022 году на одежду и обувьвзлетят на 15-25%. Ритейлеры уточнили, что отдельные категории товаров могут подорожать и значительнее. По словам представителя OR Group (ранее - группа компаний "Обувь России"), обувь из ЭВА (вспененный этиленвинилацетат - непромокаемый материал, из которого производят, например, сапоги и галоши) вырастет в цене не менее чем на 20-30%, так как сырье за год подорожало более чем вдвое. Кожаная обувь будет дорожать более сдержанными темпами - на 5-15% в 2022-м, добавили в компании.

"Наибольшее повышение цен ожидается на товары премиального ценового сегмента - до 30-40% и более сдержанно, в пределах 20-25%, на бренды среднего сегмента. На одежду и обувь в массовом сегменте цены растут менее активно и постепенно, стараясь не перешагнуть планку в 10-20%, так как потребители крайне чувствительны к таким малейшим изменениям", - отметила Лебсак-Клейманс.

В ФАС "Известиям" сказали, что не контролируют стоимость одежды и обуви. В Минпромторге отметили, что подобная статистика о подорожании товаров легпрома встречается в период, предшествующий выходу новых коллекций или обновлению ассортимента одежды перед очередным сезоном.