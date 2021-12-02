Граждан не пугают потери при торговле валютными парами

2 декабря. FINMARKET.RU - В 3-м квартале т.г.форекс-дилеров в целом вновь понесли убытки. По оценке "Коммерсанта" на основе отчетностей лицензированных форекс-дилеров, совокупный общий итог торгов их клиентов в 3-м квартале составил минус 50,3 млн руб. Это минимальные убытки, которые понесли клиенты с начала 2020 года. Год назад квартальные убытки превышали 251 млн руб.

Улучшение результатов происходило как на фоне увеличения числа клиентов лицензированных форекс-дилеров, так и увеличения объема торгов. По данным Ассоциации форекс-дилеров (АФД), общее количество действующих договоров по итогам 3-го квартала превысило 43,3 тыс., рост за год более чем в 2 раза. Общий объем сделок на рынке достиг 2,7 трлн руб., в 1,5 раза превысив показатель 3-го квартала 2020 года.

Участники рынка отмечают и рост числа активных клиентов. Гендиректор компании "Финам-форекса" Зоя Неделько оценивает их долю в 20-25%. По данным АФД, в 3-м квартале их число достигло 10 тыс. человек, превысив прошлогодний показатель в 2,4 раза. Одновременно, по словам гендиректора компании "Альфа-форекс" Сергея Николюка, удлиняется "средний срок жизни клиента"., т.е. клиенты остаются на рынке даже после получения убытков.

Однако в целом участники рынка уверены, что он сильно недооценен. По оценке "Альфа-Форекс", потенциал рынка в 7-10 раз выше текущего. Как считает Николюк, увеличить число клиентов в 2-3 раза могла бы упрощенная идентификация, на 30-50% - расширение линейки инструментов, в 3 раза - повышение уровня кредитного плеча.

Неделько среди сдерживающих факторов также называет ограниченный набор инструментов. Так, по отраслевому стандарту количество котируемых валютных пар ограничено пятью десятками, в основном ведущих европейских и американских валют. Зарубежные игроки предлагают более широкий выбор за счет экзотических валют, а также драгоценных металлов.

ЦБ РФ и Минфин уже подготовили законопроект, который расширяет деятельность форекс-дилеров за счет таких инструментов.