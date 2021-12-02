Продукты с истекающим сроком годности пытаются отдать нуждающимся

2 декабря. FINMARKET.RU - Законопроект о фудшеринге может быть внесен в Госдуму в весеннюю сессию, рассказал "Российской газете" председатель Комитета по молодежной политике Артем Метелев (один из разработчиков законопроекта). Изменения в Налоговый кодекс освободят ритейл и общепит от уплаты НДС при передаче продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность. Это позволит накормить нуждающихся добротной едой и снизить нагрузку на экологию.

По действующему законодательству общепит, ритейл и производители вынуждены утилизировать пригодные для употребления в пищус истекающим сроком годности или, например, те, у которых помята упаковка. Отдавать их на благотворительность бизнесу невыгодно: при безвозмездной передаче налоговая нагрузка может составлять до 20% стоимости товара, говорится в пояснительной записке к законопроекту, пишет "РГ".

Каждый год в России образуется более 17 млн тонн пищевых отходов, более 20% из которых возникает на этапе их реализации и потребления, сказано в исследовании Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Это около 28% от всего объема отходов, образующихся в стране. Попадая на свалки и мусорные полигоны, отходы выделяют более 2,4 млн тонн метана (сильного парникового агента), аммиак и сероводород, что наносит вред окружающей среде.

Существенная часть таких отходов - это продукты, пригодные для употребления, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Стоимость этих продуктов оценивается экспертами более чем в 1,6 трлн рублей.

За год в России выбрасывается примерно по 56 кг продуктов на человека. Зачастую это добротные продукты, пригодные для употребления

В 2019 году уже были внесены поправки в Налоговый кодекс, которые обнуляли налог на прибыль для благотворительных целей, напоминает президент фонда Юлиа Назарова. Но утилизировать, а не раздавать продукты, все равно было выгоднее, потому что за бесплатную раздачу по-прежнему взимался НДС (до 20% стоимости товара).

При этом только в нашей стране, по данным Росстата, численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума за 2020 год составила 17,8 млн человек. В среднем около трети семейного бюджета уходит на продукты, особенно тяжело с этой статьей расходов приходится малоимущим многодетным семьям.

Минэкономразвития поддерживает законопроект - ведомство прорабатывало его совместно с комитетом Госдумы, рассказала "РГ" заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова. Она отметила, что еще в прошлом году минэкономразвития инициировало изменения в Налоговый кодекс, которые дают право бизнесу получать налоговый вычет со взносов в благотворительные организации. При этом минэкономразвития предлагает применять эту льготу не только к продуктам питания, но и к товарам первой необходимости - товарам личной гигиены, моющим средствам и т.д., уточнила Илюшникова.