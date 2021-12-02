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02 декабря 2021 года 09:10
В РФ лимит подконтрольных банковских операций хотят повысить до 1 млн руб.
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Станислав Красильников/ТАСС
2 декабря. FINMARKET.RU - В России порог банковских операций, подлежащих обязательному контролю, следует повысить с 600 тыс. до 1 млн рублей, а затем - до 1,5 млн рублей. С таким предложением выступил Национальный совет финансового рынка, пишут "Известия". Порог денежных операций, подлежащих обязательному контролю, не менялся с начала действия "антиотмывочного" закона в 2002 году: в результате под особое внимание подпадает значительное число сделок, не соответствующих уровню общественной опасности. Об этом говорится в заключении НСФР на законопроект, призванный оптимизировать регуляторную нагрузку на участников финрынка. Заключение совета направлено 25 ноября в Госдуму, ЦБ и Росфинмониторинг. Согласно документу, увеличить порог операций, подлежащих обязательному контролю, с нынешних 600 тыс. до 1 млн рублей предлагается до конца 2023 год, а затем - до 1,5 млн рублей. По сделкам с недвижимостью этот показатель рекомендуется установить на уровне 10 млн рублей. Как напомнили в НСФР, с 1 октября вступили в силу поправки в "антиотмывочное" законодательство: в соответствии с ними банкам необходимо отчитываться обо всех операциях в адрес некоммерческих организаций, а также обо всех денежных переводах из стран, входящих в специальный список Росфинмониторинга. В связи с нововведениями НСФР предлагает восстановить суммовой порог в отношении операций НКО, подлежащих обязательному контролю, в размере 600 тыс. рублей. А также расширить перечень исключений по этому пункту, в том числе дополнить его образовательными учреждениями, осуществляющими программы общего и высшего образования, медицинскими и научными организациями. Кроме того, в соответствии с заключением совета следует вернуть лимит в 600 тыс. рублей для трансграничных переводов из стран, входящих в перечень Росфинмониторинга, к которым применяется требование об обязательном контроле. А также исключить из этого перечня операции по возврату денег от иностранных интернет-магазинов в случаях, если товар не подошел покупателям-россиянам. В Госдуме рассмотрят предложения НСФР, заявил "Известиям" глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков - один из авторов законопроекта, на который было составлено заключение. В Росфинмониторинге "Известиям" сообщили, что увеличение порога признано нецелесообразным, в том числе в связи с наличием значительного количества незаконных операций в рамках указанных сумм. В службе напомнили, что с 10 января вступили в силу изменения в "антиотмывочное" законодательство, в соответствии с которыми уже был оптимизирован перечень операций для обязательного контроля. На вопрос о новых требованиях, вступивших в силу с 1 октября, в Росфинмониторинге сообщили, что смогут оценить рост объемов направляемой информации через полгода-год. Крупнейшие банки поддерживают изменения, предлагаемые НСФР.
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