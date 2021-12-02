Генпрокуратура против доплат пассажиров за авиабилеты

2 декабря. FINMARKET.RU -предлагает Минтрансу дополнить законодательство в сфере авиаперевозок пунктом о "недопустимости возложения на пассажиров необоснованных сборов", а также о прозрачности при формировании тарифов на. Такой ответ замначальника управления Генпрокуратуры в сфере транспорта и таможни Михаил Кузнецов направил в министерство 24 ноября, пишут "Ведомости"

Прокурор тем самым отреагировал на предложения Минтранса легализовать так называемую таксу ZZ (ее размер составляет 185 руб. с билета), которую взимает Транспортная клиринговая палата (ТКП). Идея Минтранса заключалась в том, чтобы скорректировать Федеральные авиационные правила № 82 (ФАП-82 о правилах перевозок), дополнив определение "провозная плата" словами "стоимость перевозки", которая трактуется шире: в стоимость включаются не только расходы на предоставление самой услуги перевозки. Одновременно предлагалось изменить приказ Минтранса от 2008 г. № 155 (о тарифообразовании в перевозках), исключив из пассажирского тарифа расходы на оформление перевозочных документов.

В письме Кузнецова упоминается "сбор за оформление электронного билета организацией системы взаиморасчетов", т. е. та самая такса ZZ. ТКП владеет такой системой взаиморасчетов с авиакомпаниями (СВВТ) и оформляет через нее авиабилеты, получая за это доход с 2001 г.

По мнению Генпрокуратуры, плату за авиаперевозку может установить только сам перевозчик, согласно ст. 64 Воздушного кодекса (ВК, федеральный закон). При этом запрет передавать кому-либо полномочия перевозчика по установлению платы вытекает из пункта 6 ФАП-82, говорится в письме Кузнецова. К тому же, согласно ст. 308 ГК, обязательство по договору не может создавать обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон.

Это не первая попытка прокуратуры проверить и оспорить законность таксы ZZ. В апреле 2021 г. на необоснованный сбор ТКП в Пресненский районный суд Москвы пожаловалась Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Но суд встал на сторону палаты, посчитав, что действующие нормативные акты в сфере авиаперевозок напрямую не запрещают взимать плату за оказание услуг ТКП. Суд отмечал, что о правилах таксы ZZ осведомлены и авиакомпании, и агенты, и пассажиры и потребитель не ограничен в выборе иного способа покупки билета.

Транспортная прокуратура 1 ноября подала апелляцию на это решение.