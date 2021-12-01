Чем соцконтракт отличается от социальных пособий

1 декабря. FINMARKET.RU - Социальный контракт - это адресная помощь нуждающимся, которая включает целый комплекс мероприятий, направленных на преодоление человеком трудной жизненной ситуации и формирование у него своего постоянного источника дохода. Среди них могут быть целевые выплаты.

Как пояснили "Российской газете" в Минтруде, при заключении с человеком социального контракта обязательно разрабатывается индивидуальная программа социальной адаптации, в которой предусмотрен определенный объем помощи. В документе подробно расписываются этапы ее предоставления. Определять это должны органы соцзащиты.

Соцконтракт можно заключить на поиск работы. В этом случае в программу социальной адаптации могут включить предварительное обучение в центре занятости или на курсах, стажировку, пособие в размере регионального прожиточного минимума. Соцконтракт с теми, кто ищет работу, заключается максимум на 9 месяцев.

На открытие собственного дела по соцконтракту предоставляется 12 месяцев. В рамках него может быть оказано комплексное содействие в составлении бизнес-плана, смет, а также поиска рынков сбыта производимой продукции. Иногда программа социальной адаптации может включать обучение. Общий объем финпомощи по соцконтракту для будущих предпринимателей достигает 250 тыс. руб. Чтобы получить такую поддержку, человеку придется зарегистрироваться в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

У жителей сельских территорий большим спросом пользуется социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства. Он тоже заключается на срок до 12 месяцев. По нему гражданам оказывается комплексное содействие в производстве сельскохозяйственной продукции и ее сбыте. Помощь включает единовременную выплату в размере до 100 тыс. руб.

Соцконтракт может заключаться и просто на преодоление трудной жизненной ситуации, но максимум на 6 месяцев. По нему гражданам назначат ежемесячную выплату в размере регионального прожиточного минимума, которую можно направить на приобретение жизненно необходимых товаров: еду, одежду, обувь, лекарства. В индивидуальную программу адаптации могут включить такие мероприятия, как помощь в уходе за нетрудоспособными родственниками, лечение члена семьи от алкогольной или наркотической зависимости.

В числе условий для получения помощи по соцконтракту - нуждаемость граждан, приоритет предоставляется семьям с детьми, среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума в регионе.