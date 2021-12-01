Набор инструментов контроля Счетной палаты может быть расширен

1 декабря. FINMARKET.RU - В Госдуму внесен проект поправок к закону "О Счетной палате" — формально они потребовались из-за правок конституционного законодательства, изменивших полномочия ветвей власти, в том числе порядок назначения госаудиторов. Однако значение поправок шире: документ отводит Счетной палате место в системе корректировки законодательства и госполитики для выполнения стратегических целей, пишет "Коммерсант"

Для повышения качества анализа и контроля СП получит доступ к информсистемам не только министерств, но и других госорганов, органов управления внебюджетными фондами и федеральных госучреждений, и сможет рекомендовать корректировки состава и порядка сбора данных и модернизации госинформсистем.

Также поправки в закон о СП расширяют ее полномочия по стратегическому аудиту (контролю достижения стратегических целей РФ и соответствия этой работы закону о стратегическом планировании). Пока такой аудит распространяется только на ежегодное послание президента, стратегии социально-экономического развития, национальной безопасности и т. п. Теперь под аудит могут попасть и «иные документы», что обеспечит «комплексный анализ» проверяемых, «исходя из достижения стратегических целей и решения задач» нацпроектов и их составляющих, указано в пояснительной записке к проекту.

Новым инструментом СП станет аудит соответствия — оценка соответствия фактических данных о деятельности объекта контроля нормативно-правовым актам. Законопроект может повысить эффективность контроля и за исполнением госконтрактов.