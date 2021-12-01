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01 декабря 2021 года 09:26
Набор инструментов контроля Счетной палаты может быть расширен
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Михаил Терещенко/ТАСС
1 декабря. FINMARKET.RU - В Госдуму внесен проект поправок к закону "О Счетной палате" — формально они потребовались из-за правок конституционного законодательства, изменивших полномочия ветвей власти, в том числе порядок назначения госаудиторов. Однако значение поправок шире: документ отводит Счетной палате место в системе корректировки законодательства и госполитики для выполнения стратегических целей, пишет "Коммерсант". Для повышения качества анализа и контроля СП получит доступ к информсистемам не только министерств, но и других госорганов, органов управления внебюджетными фондами и федеральных госучреждений, и сможет рекомендовать корректировки состава и порядка сбора данных и модернизации госинформсистем. Также поправки в закон о СП расширяют ее полномочия по стратегическому аудиту (контролю достижения стратегических целей РФ и соответствия этой работы закону о стратегическом планировании). Пока такой аудит распространяется только на ежегодное послание президента, стратегии социально-экономического развития, национальной безопасности и т. п. Теперь под аудит могут попасть и «иные документы», что обеспечит «комплексный анализ» проверяемых, «исходя из достижения стратегических целей и решения задач» нацпроектов и их составляющих, указано в пояснительной записке к проекту. Новым инструментом СП станет аудит соответствия — оценка соответствия фактических данных о деятельности объекта контроля нормативно-правовым актам. Законопроект может повысить эффективность контроля и за исполнением госконтрактов.
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Ключевые слова: Россия, Счетная палата, функции
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Istina 01.12.2021
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