.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Резкий разгон недельной инфляции в РФ толкает ЦБ к более агрессивному повышению ставки в декабре - аналитики
01 декабря 2021 года 09:05
Минстрой рекомендует принимать квартплату без комиссий
|7
Донат Сорокин/ТАСС
1 декабря. FINMARKET.RU - Освободить население от комиссий при внесении квартплаты рекомендует Минстрой. Для этого ведомство предлагает коммунальным организациям рассмотреть возможность внедрения Системы быстрых платежей (СБП). Решение о ее использовании каждая организация примет самостоятельно, пишет "Российская газета". Сейчас вносить квартплату можно через банки, платежных агентов и почтовые отделения. Однако за такие переводы взимается комиссия. За год граждане переплачивают около 25 млрд рублей, отмечает председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Чтобы сократить расходы населения, Минстрой предложил организациям использовать СБП, где предусматривается взимание комиссии исключительно с получателей средств. "Граждане, осуществляющие платеж, расходов не несут", - подчеркивают в ведомстве, отмечая, что СБП - наиболее дешевый, быстрый и удобный способ перечисления средств. А вот организация ЖКХ должна будет оплатить комиссию - 0,4% от суммы платежа. Кроме того, СБП обеспечивает простоту оплаты - не требуется вводить номер банковской карты, фамилию и имя держателя, защитные и пин-коды. "Все остальные существующие сервисы приема платы и платежные системы будут вынуждены снижать свою комиссию для удержания клиентов. В результате уменьшатся общие издержки на проведение платежей за ЖКУ (совокупно у граждан, банковской сферы, организаций ЖКХ)", - отмечают в Минстрое. Отсутствие комиссии повысит интерес граждан к использованию этой системы и повысит платежную дисциплину, считают в ведомстве. В этом году, по данным Центробанка, граждане совершили около 344 тыс. платежей за коммунальные услуги через СБП на 667 млн руб. Это в 77 раз по количеству и в 58 раз по объему превышает показатели 2020 года. Доля платежей за ЖКХ в общем объеме платежей через систему пока небольшая, но она устойчиво растет: с 0,3% в 2020 году до 1,7% в нынешнем. Между тем в Госдуме прошел первое чтение законопроект о полном запрете взимания комиссий с граждан при оплате ЖКУ. В начале года экспертный совет Комитета Госдумы по энергетике предложил отложить его до внедрения Системы быстрых платежей в ЖКХ. Однако дискуссии идут до сих пор. Законопроект сложный, отмечает Пахомов.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
Игорь 01.12.2021
Рекомендую правительству отменить вчера введённые комиссии. Сегодня комиссии не брать. Завтра комиссии ввести. Послезавтра получить от раздателя наград награды за доблестный труд.
Istina 01.12.2021
Рекомендую Минстрою РФ представить гражданам развернутый анализ профильных проверок регионов по теме ЖКХ, включая детальный анализ обращений граждан регионов страны, отмечая качество реагирования номенклатуры регионов на заявления плательщиков ЖКУ, потребителей, с учетом детального анализа деятельности Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на платном рынке ЖКХ.
Istina 01.12.2021
Рекомендую Минстрою РФ провести анализ обязательного раскрытия сведений организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД, с момента ввода в действие №731-ПП по настоящее время. Привести в соответствие с требованиями законодательства России обязанность раскрывать свою финансовую и хозяйственную деятельность - ввести оборотные штрафы к юридическим лицам, оказывающим платные услуги гражданам за грубые нарушения требований по публичному размещению обязательной информации по сути вопросов ЖКХ и по срокам раскрытия.
Istina 01.12.2021
Рекомендую Минстрою РФ привести в соответствие с требованиями №354-ПП платежный документ, ввести штрафы для юридических лиц всех форм собственности, осуществляющих деятельность по управлению МКД, оборотные штрафы за нарушение требований Постановлений Правительства РФ в сфере ЖКХ,в том числе №354-ПП.
Istina 01.12.2021
Рекомендую Минстрою РФ профильный анализ обращений граждан Российской Федерации, качество ответов должностных лиц ведомств, соответствие действий подписантов ответов законодательству России, в том числе №59-ФЗ, нормативным правовым актам в сфере ЖКХ РФ.
Istina 01.12.2021
Рекомендую Минстрою РФ организовать профильный внешний аудит юридических лиц, работающих на платном рынке ЖКХ страны.
Istina 01.12.2021
Запоздалые рекомендации профильного ведомства. Рекомендую Минстрою РФ комплексный внешний аудит ведомства по существу жилищно- коммунального хозяйства страны, делового оборота в этом хозяйстве,использования современных технологий.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.