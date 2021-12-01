Минстрой рекомендует принимать квартплату без комиссий

1 декабря. FINMARKET.RU - Освободить население от комиссий при внесении квартплаты рекомендует Минстрой. Для этого ведомство предлагает коммунальным организациям рассмотреть возможность внедрения Системы быстрых платежей (СБП). Решение о ее использовании каждая организация примет самостоятельно, пишет "Российская газета" . Сейчас вносить квартплату можно через банки, платежных агентов и почтовые отделения. Однако за такие переводы взимается комиссия.

За год граждане переплачивают около 25 млрд рублей, отмечает председатель Комитета Госдумы по строительству иСергей Пахомов. Чтобы сократить расходы населения, Минстрой предложил организациям использовать СБП, где предусматривается взиманиеисключительно с получателей средств. "Граждане, осуществляющие платеж, расходов не несут", - подчеркивают в ведомстве, отмечая, что СБП - наиболее дешевый, быстрый и удобный способ перечисления средств. А вот организация ЖКХ должна будет оплатить комиссию - 0,4% от суммы платежа.

Кроме того, СБП обеспечивает простоту оплаты - не требуется вводить номер банковской карты, фамилию и имя держателя, защитные и пин-коды. "Все остальные существующие сервисы приема платы и платежные системы будут вынуждены снижать свою комиссию для удержания клиентов. В результате уменьшатся общие издержки на проведение платежей за ЖКУ (совокупно у граждан, банковской сферы, организаций ЖКХ)", - отмечают в Минстрое. Отсутствие комиссии повысит интерес граждан к использованию этой системы и повысит платежную дисциплину, считают в ведомстве.

В этом году, по данным Центробанка, граждане совершили около 344 тыс. платежей за коммунальные услуги через СБП на 667 млн руб. Это в 77 раз по количеству и в 58 раз по объему превышает показатели 2020 года. Доля платежей за ЖКХ в общем объеме платежей через систему пока небольшая, но она устойчиво растет: с 0,3% в 2020 году до 1,7% в нынешнем.

Между тем в Госдуме прошел первое чтение законопроект о полном запрете взимания комиссий с граждан при оплате ЖКУ. В начале года экспертный совет Комитета Госдумы по энергетике предложил отложить его до внедрения Системы быстрых платежей в ЖКХ. Однако дискуссии идут до сих пор. Законопроект сложный, отмечает Пахомов.