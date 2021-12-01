В 2021 году авиакомпании получат 70-80 млрд рублей убытка

1 декабря. FINMARKET.RU - Операционныероссийских пассажирских авиакомпаний по итогам 2021 г. составят 70-80 млрд руб., прогнозирует Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), куда входят все крупнейшие перевозчики страны. Прогнозом с "Ведомостями" поделился вице-президент АЭВТ Борис Шокуров.

В пандемийном 2020 году операционные убытки пассажирских авиакомпаний составили рекордные 197,3 млрд руб., а совокупный убыток всех авиакомпаний, включая грузовые, - 133 млрд руб.

"В первом полугодии (2021 г.) операционные убытки составили около 54 млрд руб.", - уточнил Шокуров. По его словам, не оправдались и надежды на 3-й квартал. "Он, как правило, компенсировал убытки предшествующих периодов, т. е. покрывал убыток I квартала и еще что-то оставалось на четвертый", - пояснил вице-президент АЭВТ. 4-й квартал традиционно убыточен для авиакомпаний, напомнил Шокуров.

По его словам, в 3-м квартале сохранялись ограничения на высокодоходные международные рейсы, а тарифы на полеты внутри страны были ниже уровней допандемийного 2019 года. По данным Росстата, стоимость перелета в эконом-классе в 3-м квартале 2021 г. была на 11% ниже, чем в 2019 г., и составила 5433 руб. на 1000 км.

Как отмечает младший партнер Bain & Company Сергей Зайцев, на ряде дальних направлений (например, Барнаул, Омск, Новосибирск и др.) текущая стоимость перелета в одну сторону составляет от 3000 до 6000 руб. Такая цена билета не позволяет авиакомпаниям покрыть переменные расходы - на топливо, обслуживание пассажиров на борту, зарплаты экипажа или обслуживание самолета в аэропорту, говорит эксперт.

"С пиковыми ценами на авиакеросин хорошего мало", - добавил Шокуров. Негативное влияние на отрасль подорожавшего топлива отмечает и Зайцев: "В ноябре средняя стоимость авиакеросина достигла 60 000 руб. за тонну, что на 30% превышает значения начала года". По словам эксперта, в условиях жесткой конкуренции перевозчики не могут переложить эти расходы на пассажиров.

По прогнозу АЭВТ, пассажиропоток в 2021 г. составит 105-107 млн пассажиров. Это на 16-17% ниже, чем в 2019 г., но на 55% больше, чем в прошлом году. Близкийдавал и Минтранс - 105 млн человек по итогам года.

По мнению Зайцева, низкий сезон, в который сейчас вступают, скорее всего, приведет к значительным убыткам авиаотрасли по итогам 2021 г.