Регулирование деятельности МФО планируется ужесточить

1 декабря. FINMARKET.RU -деятельности микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных потребительских кооперативов (КПК) планируется ужесточить. Об этом говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы, который проанализировали "Известия"

В проекте основных направлений перечислены три задачи ЦБ по совершенствованию регулирования рынка микрозаймов и кредитных кооперативов: повышение прозрачности сектора и защищенности потребителей, создание условий для дистанционного предоставления микрофинансовых услуг, а также снижение издержеки регуляторной нагрузки.

Для их достижения Банк России предложил целый комплекс мер. Регулятор намерен ввести новую модель допуска кредитных кооперативов на рынок и повысить требования к деловой репутации их руководящего состава. Как уточнили "Известиям" в ЦБ, соответствующий законопроект уже разрабатывается. Планируется, что Банк России будет принимать решение о включении КПК в реестр на основании документов, представленных саморегулируемой организацией.

Защите прав заемщиков будет способствовать недавнее усиление административной и введение уголовной ответственности в отношении нелегальных кредиторов. За незаконную выдачу займов юрлицам будут грозить административные штрафы от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а за повторное правонарушение - до 2 млн и приостановка работы до 90 суток. А для тех, кто уже привлекался к административной ответственности за незаконную выдачу займов суммой более 2,25 млн рублей, за повторное нарушение предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Банк России также предложил наделить МФО правом проверять сведения о заемщиках с использованием баз данных операторов связи. Еще одним нововведением станет распространение на МФО ограничений на продажу дополнительных услуг.

При этом разработанный комплекс мер направлен не только на ужесточение регулирования МФО, но и на расширение их возможностей и снижение издержек.

Участники рынка и эксперты в целом поддерживают инициативы регулятора, но предупреждают, что указанные меры снизят уровень одобрения займов и вынудят часть клиентов обращаться к услугам нелегалов.