Доступность продовольствия - ключевой критерий эффективности властей

Путин назвал доступность продовольствия и повышение объемов производства ключевым критерием эффективности властей в борьбе с ростом цен. Президент РФ также заявил о полном восстановлении рынка труда в России

30 ноября. FINMARKET.RU - Увеличение объемов производства и повышение доступности продовольствия будет ключевым критерием эффективности работы правительства и региональных властей в сфере борьбы с ростом потребительских цен, заявил президент РФ Владимир

Выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!" в режиме видеосвязи, глава государства обратил внимание на кризис на глобальном энергетическом рынке, что повлекло за собой кратный рост цен на азотные удобрения. "Очевидно, что эта ситуация создает риски и для дальнейшего роста цен на продовольствие", - сказал Путин в связи с этим. Он обратил внимание на удорожание пшеницы и сослался на мнение экспертов о том, что эта тенденция сохранится.

"Россия и наши граждане также, к сожалению, ощущают на себе это глобальное инфляционное давление. Во многом под влиянием внешних факторов рост потребительских цен в нашей стране ускорился",- продолжил президент. При этом он подчеркнул, что "важно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен".

В этой связи Путин отметил, что власти страны уже оказывают поддержку производителям товаров, которые наиболее подвержены резким ценовым колебаниям, в первую очередь, продуктов питания.

"Вновь обращаю внимание и правительства России, и коллег в регионах: увеличение объемов производства и повышение доступности продовольствия на внутреннем рынке являются ключевым критерием эффективности работы по этому направлению", - подчеркнул он.

Банк России мерами денежно-кредитной политики выдерживает линию на сдерживание инфляции, также заявил президент РФ. "В области денежно-кредитной политики Банк России выдерживает линию на сдерживание инфляции на своевременное и четкое регулирование банковской сферы", - сказал Путин.

Годовая инфляция в РФ на 22 ноября замедлилась до 8,06% с 8,10% на 15 ноября, 8,07% на 8 ноября, 8,14% на 1 ноября и 8,13% на конец октября. ЦБ РФ ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Путин подчеркнул, чтоне будет заниматься популизмом и печатать дополнительно деньги для того, чтобы добиться краткосрочных результатов. Он отметил, что правительство и Банк России своевременно принимают решения по сдерживанию инфляции, при этом имеющиеся резервы государство направляет на развитие экономики, прежде всего, инфраструктуры. Речь идет о портах, дорогах, железных дорогах, системах ЖКХ, энергоснабжения, добавил Путин.

По его словам, это делается для того, чтобы создать базовые условия для развития экономики, а затем на этой почве двигаться и поднимать уровень жизни граждан.

"Вот в такой последовательности будем работать и дальше. Так что и для инвесторов, я думаю, что для инвесторов это и очень важно - понять, что мы не будем заниматься популизмом и не будем печатать деньги и вбрасывать их в экономику, добиваясь краткосрочных, сиюминутных результатов, не заботясь о том, что будет завтра", - сказал Путин.

Путин согласился, что за последнее время доходы граждан сократились, но в этой связи России проводит определенную целенаправленную политику, в первую очередь, связанную с поддержкой экономики и целевой поддержкой определенных групп населения, которые нуждаются в этом.

"Ваш вопрос, с одной стороны, носит политический, с другой стороны, экономический характер - не лучше ли нам проводить более мягкую политику? Но вот смотрите, мы же говорили о том, что в некоторых странах, не будем их перечислять, вы сами хорошо это знаете, проводилась очень мягкая политика. Все это привело к чему? К глобальному росту инфляции. Поэтому мы, имея в виду базовые основы развития российской экономики, а это фундаментальные базовые основы, макроэкономические показатели, мы будем за этим все-таки следить", - сказал президент РФ.

Президент РФ, выступая на инвестфоруме, заявил, что безработица в России снизилась, рынок труда полностью восстановился. "Уровень безработицы в сентябре опустился до 4,3%. Это как раз допандемийный уровень. Сегодня уже можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился", - сказал Путин. По его словам, "это произошло еще далеко не во всех ведущих экономиках мира".

"Наша стратегическая задача - поддержать и закрепить позитивные тенденции в российской экономике, обеспечить ее устойчивое долгосрочное развитие или, как говорят эксперты, повысить потенциальные темпы экономического роста", - сказал глава государства.

Путин завил также, что "Россия первой из крупнейших экономик мира нормализовала свою бюджетную политику в условиях эпидемии". Он отметил, что со следующего года Россия будет строго следовать бюджетному правилу при формировании и исполнении федерального бюджета.

Глава государства сообщил также, что все меры поддержки граждан, которые реализуются, укладываются в рамки бюджетных параметров, проводятся за счет дополнительных доходов бюджета и перераспределения его доходной части. "Таким образом, они не имеют инфляционных последствий", - заявил Путин.