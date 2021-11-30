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30 ноября 2021 года 10:55
Федеральная саморегулируемая организация виноделов изменит рынок
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Сергей Мальгавко/ТАСС
30 ноября. FINMARKET.RU - 29 ноября ключевые игроки отрасли вместе с представителями властей учредили Федеральную саморегулируемую организацию виноградарей и виноделов России. В ближайшие две недели ассоциацию зарегистрируют в Минюсте и ФНС, рассказал "Известиям" Дмитрий Киселев, который был избран исполнительным секретарем правления ФСРО. По его словам, речь идет о новой модели управления отраслью - демократичной, ответственной и более жесткой. В правление новой организации вошли четыре представителя Минсельхоза, включая замминистра Оксану Лут и 6 делегатов от производителей из разных винодельческих регионов: Крыма, Краснодарского края, Ставрополья и Дагестана. Учредителям суммарно принадлежит более 50 тыс. га виноградников в РФ. В ближайшее время структура организации будет достроена - появятся территориальные советы в регионах и местные дегустационные комиссии. Советы наделят уникальной функцией: именно они будут формировать те самые стандарты, без которых напитки не могут получить специальный статус - вина с ЗГУ (защищенным географическим указанием) и с ЗНМП (защищенным наименованием места происхождения). Иными словами, речь о том, в каком регионе или на какой винодельне родился напиток. В новых правилах опишут и допустимые методы производства, которые будут состоять из трех значимых элементов - терруара, технологии и сорта винограда, добавил Киселев. Выпускать такие напитки смогут только члены ФСРО. Всё это планируют осуществить уже в 2022 году. Тогда же к ассоциации должны присоединиться многочисленные фермерские хозяйства из всех винодельческих регионов. "Сейчас в отрасли есть стандарты, которые создало государство, теперь же мы создадим дополнительные критерии качества, за соблюдение которых возьмем на себя ответственность, - пояснил Дмитрий Киселев. - Это позволит повысить качество вина".
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Ключевые слова: РФ, виноделы, организация, создание
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