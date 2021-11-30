Удачное полугодие: бизнес получил рекордную за 2,5 года прибыль от продаж

30 ноября. FINMARKET.RU - За первое полугодие 2021-го выручка крупных и средних предприятий в России оттоваров, работ и услуг составила 95,64 трлн руб. при себестоимости 74 трлн руб. Кроме того,направил 11 трлн руб. на коммерческие и управленческие расходы. Полученная прибыль в итоге составила 10,64 трлн руб., или 12,52% от расходов. Это стало максимумом со второго полугодия 2018 года, когда этот показатель составлял 12,7%, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на исследование аудиторской компании FinExpertiza. По ее оценкам, самой прибыльной отраслью за первые шесть месяцев стала добыча полезных ископаемых, где рентабельность продукции составила 33,8%.

В 2020 году совокупная прибыль крупных и средних российских предприятий обвалилась на 23,5%.