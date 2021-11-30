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30 ноября 2021 года 09:50
Удачное полугодие: бизнес получил рекордную за 2,5 года прибыль от продаж
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Игорь Кубединов/ТАСС
30 ноября. FINMARKET.RU - За первое полугодие 2021-го выручка крупных и средних предприятий в России от продажи товаров, работ и услуг составила 95,64 трлн руб. при себестоимости 74 трлн руб. Кроме того, бизнес направил 11 трлн руб. на коммерческие и управленческие расходы. Полученная прибыль в итоге составила 10,64 трлн руб., или 12,52% от расходов. Это стало максимумом со второго полугодия 2018 года, когда этот показатель составлял 12,7%, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на исследование аудиторской компании FinExpertiza. По ее оценкам, самой прибыльной отраслью за первые шесть месяцев стала добыча полезных ископаемых, где рентабельность продукции составила 33,8%. В 2020 году совокупная прибыль крупных и средних российских предприятий обвалилась на 23,5%.
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