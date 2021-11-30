В РФ будет единый правовой режим для жилых и нежилых помещений

30 ноября. FINMARKET.RU - Владельцы нежилых помещений получат те же права, что имеют собственники жилья. Единый правовой режим для жилых и нежилых помещений планируется установить законопроектом "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации", пишет "Российская газета"

Документ рассмотрел и рекомендовал ко второму чтению комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, а также внес в него поправки, которые помогут владельцам нежилых помещений решать спорные вопросы.

Законопроектом закрепляются и конкретизируются положения о различных нежилых объектах - зданиях, сооружениях и помещениях, пояснил глава комитета, подготовившего поправки, Павел Крашенинников. Прописываются единые правила оборота этих объектов, владения, пользования и распоряжения.

Поправки ко второму чтению уточняют, как права на нежилые помещения соотносятся с правом собственности на земельные участки, на которых такиерасположены. Изменения в закон прописывают права владельцев нежилых помещений на долю земельного участка, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.

Сейчас подобные вопросы приходится решать с помощью Жилищного кодекса.

В ходе подготовки ко второму чтению предложено включить машино-места в состав объекта недвижимости. До сих пор в правовом смысле они вызывают массу вопросов. "Машино-место - это кусочек площади. Он не совсем соответствует критериям нежилого помещения - не отделен от других помещений", - рассуждает член комитета ТППпо предпринимательству в сфере ЖКХ Игорь Кокин. Вопросы возникают и к тому, кто должен содержать машино-места. Так как долгое время они считались частью общедомового имущества. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева считает, что статус нежилых позволит возложить содержание машино-мест на их собственников, а собственникам - даст право на долю в общедомовом имуществе.

Огромное количество граждан и юрлиц являются владельцами нежилой недвижимости. "Разного рода неясности, умолчания и неточности в действующем законодательстве нередко становятся препятствиями на пути реализации их имущественных прав и законных интересов", - считает Крашенинников. Он отмечает, что пробелы в законодательстве осложняют работу судов, которые разрешают споры между владельцами недвижимости - как гражданами, так и предпринимателями.