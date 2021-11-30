Банки массово портят кредитные истории россиян

30 ноября. FINMARKET.RU -портят кредитныероссиян: клиенты финансовых организаций жалуются на незаконные запросы в бюро кредитных историй (БКИ) и активно обращаются в суды. В большинстве кейсов граждане указывают, что банки, чьими клиентами они не являются, запрашивают без их согласия информацию об их платежеспособности, пишут "Известия"

С жалобами граждан на действия финорганизаций, которые портят их кредитную историю, "Известия" ознакомились на популярных форумах, где пользователи публикуют комментарии, рассказывая об опыте запросов со стороны банков их кредитных отчетов без разрешения. Тогда как по закону такая информация должна передаваться только с согласия физлица.

В ЦБ "Известиям" сообщили, что за 10 месяцев получили более 800 жалоб граждан на то, что их кредитная история запрашивалась и получалась кредиторами без их согласия. Больше половины касаются банков, добавили там, пояснив, что только в 2021 г. стали вести отдельную статистику по таким обращениям. В регуляторе отметили: начиная с 2019 г. по ноябрь этого года ЦБ составил 1,8 тыс. протоколов за нарушения закона о кредитных историях. За это время актуализировано 38,2 млн записей данных граждан как по причине несвоевременной передачи банком информации, так и по обращениям потребителей.

А в Роскомнадзоре "Известиям" сказали, что доля обращений о неправомерном доступе к кредитным данным со стороны банков незначительна.

В ЦБ рекомендуют гражданам оспаривать неправомерно внесенные сведения или запросы, обращаясь в БКИ, так как вся информация, содержащаяся у них, может быть использована кредитором при принятии решения. С 2022 г. появится возможность опротестовать такие сведения путем обращения напрямую к кредитору, заключили там.