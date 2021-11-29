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29 ноября 2021 года 09:52
Банки вводят альтернативные методы перевода денег
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YAY\ТАСС
29 ноября. FINMARKET.RU - Банки массово запускают новые способы денежных переводов, которые позволяют сделать перечисления без номера телефона, счета или карты. Например, с помощью Bluetooth или AirDrop пользователь может увидеть ближайшие устройства клиентов того же банка, у которых включена эта функция, и отправить им средства. Другой инновационный метод заключается в том, что отправитель денег может сгенерировать ссылку на перечисление определенной суммы и переслать клиенту любого банка, например, через мессенджер. Человек, который получит ссылку, сможет сам выбрать карту, на которую получит деньги. Эти методы переводов в ноябре запустил ВТБ, сообщили "Известиям" в банке. Там ожидают значительный спрос на новый способ перечисления денег между гражданами с помощью генерации QR-кодов и отправки ссылок на них для получения средств. В СКБ-Банке также запустили переводы по ссылкам, однако сервис пока доступен для самозанятых и юрлиц, уточнили там. Систему оплаты по ссылкам для физлиц в следующем году планируют ввести и в МКБ. Также в банке рассматривают и запуск операций через Bluetooth и AirDrop. Эти методы выглядят перспективным решением, но важно обеспечить безопасность подобных переводов, сказали в кредитной организации, уточнив, что для этого банк использует инструменты антифрода, шифрования, двухфакторной аутентификации трансакций и электронной подписи. В ДОМ.РФ тоже работают над созданием альтернативных сервисов отчислений. Система переводов через Bluetooth и AirDrop не несет дополнительных рисков мошенничества, так как функция требует одновременной работы приложений на обоих устройствах и их синхронизации для отправки средств, считает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. По его мнению, такой сервис не несет и значительных преимуществ, однако может позволить совершить трансакцию без передачи каких-либо данных, например номера телефона, карты или счета, а также несколько упростить перевод денег, так как вместо ввода этой информации ближайшее устройство отразится на экране.
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