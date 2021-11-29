Минтруд подготовил программу содействия занятости молодежи

29 ноября. FINMARKET.RU - Минтруд презентовал на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений Долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года. Она разработана ведомством по поручению президента и главной целью ставит повышение занятости молодежи в возрасте от 15 до 29 лет, пишет "Коммерсант"

В проекте программы отмечается, что сейчас российскаяв основном трудится в таких сферах экономики, как информация и связь (29% от занятых всех возрастов), гостиничный и ресторанный бизнес (28%), страхование и финансы (27%). При этом в 2017–2020 годах доля занятых в этой возрастной категории снизилась с 54% до 50%.

Чтобы упростить молодым работникам выход на рынок труда, ведомство предлагает с 2022 года запустить 31 мероприятие, сгруппированное по четырем направлениям.

Первое — по мнению Минтруда, российской молодежи необходима масштабная программа по профориентации. Второе — министерство планирует повысить степень соответствия образования требованиям работодателей, увязав спрос на специалистов с контрольными цифрами приема в учебные организации, а также за счет популяризации производственных практик.

Третье направление программы — создание возможностей для совмещения образования с наемной работой или предпринимательством. Наконец, последнее направление — это субсидирование работы молодежи, программы профессионального переобучения и план модернизации работы центров занятости, с тем чтобы они активнее работали с молодыми соискателями.

По итогам всех мероприятий доля трудоустроенных выпускников должна вырасти до 92% к 2030 году, уровень их участия в рабочей силе — до 69,5%, а показатель молодежной безработицы — сократиться до 8%.