Новые требования к утилизации упаковки приведут к удорожанию продуктов

29 ноября. FINMARKET.RU - Производство молока, соков, масла, кондитерских изделий и других продуктов питания может подорожать из-за запуска с 2022 г. новой концепции так называемой Расширенной ответственности производителей (РОП; предполагает повышение нормативов утилизации упаковки до 100%, а также индексацию ставки экосбора для тех предприятий, которые не берут на себя переработку). О таком риске предупредили отраслевые ассоциации на заседании комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по экологии 24 ноября, пишут "Ведомости"

В общей сложности себестоимость производства разных видов продукции из-за запуска новой концепции РОП увеличится в диапазоне от 1,8 до 25%, следует из документа. РСПП планирует направить расчеты бизнеса в аппарат правительства и администрацию президента, уточнила "Ведомостям" член комитета по экологии, исполнительный директор ассоциации "Промышленность за экологию" ("РусПЭК"; в нее входят Coca-Cola, Danone, Procter & Gamble и т. д.) Любовь Меланевская.

Отраслевые объединения привели следующие оценки эффекта РОП на себестоимость своей продукции. Расходы на переработку для молочной отрасли вырастут с 1 млрд до 4 млрд руб. в год из-за увеличения норматива по утилизации до 100%, оценивает "Союзмолоко". Это довольно существенно, поскольку общая прибыль отрасли составляет 42 млрд руб., уточняется в позиции ассоциации.

В производстве соков и напитков затраты на РОП вырастут в 11 раз с 2,89 млрд до 34,4 млрд руб. в год, подсчитали "Союзнапитки". Себестоимость из-за этого повысится на величину от 1,8 до 3,37% для соков, от 7,5 до 11,72% для безалкогольных напитков, от 16,66 до 25,15% для бутилированной воды.

В кондитерской отрасли себестоимость вырастет на 1,8%, если будет установлен 100-процентный норматив по утилизации. А общая нагрузка на рыбную отрасль вырастет с текущих 0,67 млрд до 44,02 млрд руб. и составит около 6% оборота отрасли, утверждают в Рыбном союзе. Нагрузка на производство 1 кг продукции при условии 100-процентного норматива по утилизации и повышения экосбора вырастет с 0,86 до 57,12 руб.

Повышение норматива по утилизации упаковки до 100% и применение двойного коэффициента приведут к повышению конечной стоимости продукции, считают представители Минэкономразвития, Минсельхоза и Минпромторга. Но пока новая методика расчета экосбора не утверждена, трудно точно оценить социально-экономические последствия, подчеркивает представитель Минсельхоза.

Если товары и подорожают, то не больше чем на 1,5%, но никак не на 20%, заявил изданию гендиректор госкомпании "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев. По его словам, высокая стоимость утилизации - это миф.

Бизнес почти всегда оценивает новое нормативное регулирование негативно, говоря о росте издержек, заявила "Ведомостям" представитель вице-премьера Виктории Абрамченко (курирует экологию) Марта Галичева: "Но когда мы начинаем эти издержки предметно анализировать, оказывается, что это не так".