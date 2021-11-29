С рынка в течение года могут уйти почти 30 банков

29 ноября. FINMARKET.RU - Почти 30 кредитных организаций, то есть около 8% от общего числа, могут прекратить свое существование к октябрю 2022 года. Такой прогноз представлен в обзоре "Индекс здоровья банковского сектора" рейтингового агентства "Эксперт РА", пишут "Известия"

Невзирая на все катаклизмы, связанные с пандемией, 2021 год для банков выдался самым успешным за всю историю. Как прогнозирует ЦБ, по итогам этого года кредитные организации могут заработать рекордную прибыль в 2,5 трлн рублей - в 1,5 раза больше, чем в самые лучшие годы. Это не могло не отразиться на индексе банковского здоровья, который "Эксперт РА" рассчитывает ежеквартально.

По итогам 3-го квартала 2021 года индикатор достиг 91,5%, что стало лучшим результатом за два года. Но даже крепкое здоровье сектора в целом не помешало процессу ухода отдельных участников с рынка. Так, за последние завершившиеся четыре квартала прекратили деятельность 45 кредитных организаций, в том числе 32 - по регуляторным основаниям, семь - в результате добровольной сдачи лицензии, шесть - после реорганизации в форме присоединения к другим банкам, указали в "Эксперт РА".

Как прогнозирует агентство, на горизонте ближайших четырех кварталов (с октября 2021 по октябрь 2022 года) до 29 кредитных организаций могут прекратить свою деятельность из-за отзыва лицензии или ее добровольного аннулирования, а также в процессе слияний и поглощений

Как объяснил "Известиям" управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов, зачастую это не имеет смысла, поскольку игроки с низким запасом финансовой прочности и показывающие неудовлетворительную операционную эффективность в конечном счете в любом случае покинут сектор.

Как пояснено в обзоре, "расчет индекса и прогнозы агентства основаны на сопоставлении по каждому банку вероятности дефолта на основе частоты дефолтов, исторически характерной для уровня рейтинга, который фактически присвоен банку или оценен как наиболее вероятный".

Почти половина банков, имеющих низкий рейтинг, находится в зоне риска. Правда, как подчеркнул представитель "Эксперт РА", у некоторой части кредитных организаций на длинном горизонте есть шанс мигрировать из этих категорий в более высокие в случае оптимизации своих показателей и улучшения операционной среды в целом.