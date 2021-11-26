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26 ноября 2021 года 09:53
Рейтинговые агентства ограничат в крупных собственниках
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26 ноября. FINMARKET.RU - Поправки к закону о деятельности кредитных рейтинговых агентств, подготовленные ко второму чтению, предусматривают существенные изменения в требованиях к их владельцам, пишет "Коммерсант". В частности, предполагается ограничить участие в капитале агентств для любых лиц планкой в 10%. В действующей редакции ограничения в 20% касаются только банков, участников банковской группы и холдингов, некредитных финансовых организаций и участников страховых групп. Сейчас новому требованию в полной мере соответствует только АКРА, где каждый акционер владеет 3,7% акций. Другим агентствам придется менять структуру владения. Однако, по мнению источников "Ъ" на рынке, выполнить новое требование будет сложно. Поправки вводят требования и к перекрестному владению. В частности, лицо, владеющее от 5% капитала одного КРА (либо компании, которая осуществляет контроль над ним или оказывает на него существенное влияние), не сможет владеть более 5% в другом агентстве. Как пояснили в ЦБ, законопроект подготовлен "с целью повышения независимости и ответственности КРА за качество присваиваемых ими рейтингов". В Госдуме допускают, что поправка про 10% в итоговую версию законопроекта может не войти. Глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков отметил, что "подобные предложения звучат и предлагаются давно, в том числе со стороны госорганов, однако окончательного решения по ним нет".
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Ключевые слова: РФ, агентства, рейтинги, собственники, ограничения
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