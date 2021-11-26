Систему tax free продлят до конца 2022 года

26 ноября. FINMARKET.RU - Правительстворешило распространить пилот по системедо конца 2022 года, сообщили "Известиям" в пресс-службе кабмина.

Эксперимент с tax free - системой возврата НДС - начался в 2018 году. Налог возвращается на покупки свыше 10 тыс. рублей, сделанные в России туристами из других государств. Проект стартовал в 4-х наиболее популярных у иностранцев регионах: Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас система реализуется уже в 16 субъектах: добавились Волгоградская, Ленинградская, Новгородская, Калининградская, Псковская, Ростовская, Самарская, Свердловская области, а также Приморский и Хабаровский края, Мордовия и Татарстан.

В целом определено 24 пункта пропуска через госграницу России, где можно вернуть деньги. Как сообщили "Известиям" в пресс-службе ФТС, таможня совместно с Минпромторгом работает над расширением этого списка.

Пока проект планируется продлить только до 31 декабря 2022 года, сообщили в пресс-службе правительства. Соответствующее постановление кабмина уже подписано. Как указано в экспертном заключении аппарата правительства, изменение позволит увеличить долю туристических расходов на покупки в России.

За всё время эксперимента, по данным ФТС, таможенные органы оформили около 127 тыс. чеков tax free. В 2018 году было 42 тыс. покупок, а в 2019 г. - уже 62 тыс. Однако из-за пандемии количество возвратов резко сократилось: в 2020 году зарегистрировали 11,5 тыс., в 2021 г. - 11,3 тыс.

За 2018-2020 гг., по данным Минпромторга, сумма покупок туристами составила около 38 млрд рублей. Операторы системы предъявили чеков для компенсации НДС на сумму более 20 млрд рублей. Продажа товаров с услугой запущена более чем в 1100 магазинах 205 организаций розничной торговли, а в число покупателей вошли граждане более 200 иностранных государств. Больше всего покупок совершили граждане Китая - 70%, Украины - 2,6%, США - 1,9%, Израиля - 1,8%, Вьетнама - 1,7%, Азербайджана - 1,6%, Узбекистана - 1,3%, Катара - 1,3%, Германии и ОАЭ - по 1% каждая.

До 2018 года система tax free в России не вводилась, потому что не была готова техническая инфраструктура, пояснил "Известиям" член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Развитие электронного документооборота позволило сделать первые шаги в этой сфере.

Цифровизация этой сферы отрабатывается. Как сообщили в ФТС, с февраля 2020 года в таможенных органах начали тестировать программные средства, позволяющие проставлять отметки в электронном виде. Переход на цифровое подтверждение tax free произошел относительно недавно - с 1 января 2021 года.