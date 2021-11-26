Инфляционные ожидания населения и бизнеса в ноябре немного снизились

26 ноября. FINMARKET.RU - В ноябре инфляционныенаселения немного снизились, но сохранились вблизи многолетнего максимума, краткосрочные ценовые ожидания предприятий также уменьшились, оставаясь высокими, говорится в комментарии Банка России.

"В ноябре инфляционные ожидания оставались повышенными", - отмечает

Банк России ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годоваяснизится до 4,0-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

На конец 2021 года, согласно базовому прогнозу ЦБ, опубликованному в октябре годовая инфляция составит 7,4-7,9%. Этот прогноз в комментарии по инфляционным ожиданиям регулятор не привел.

"По оценкам Банка России, вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. Также сохраняются риски вторичных эффектов, связанных с повышенными инфляционными ожиданиями. В этих условиях баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных, что может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели", - подчеркнул ЦБ.

Медианная оценка ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев инфляции, согласно опросу "инФОМ", в ноябре составила 13,5%, снизившись на 0,1 процентного пункта (п.п.) к октябрю. Наблюдаемая населением инфляция также снизились на 0,1 п.п. - до 16,2%.

"Хотя медианные оценки ожидаемой и наблюдаемой населением инфляции в ноябре несколько уменьшились, обеспокоенность респондентов ростом цен на большинство часто покупаемых товаров возросла. Заметно чаще, чем в октябре, опрошенные высказывали озабоченность удорожанием продуктов питания животного происхождения (яйца, сыр и колбасы, мясо, молоко)", - подчеркивает Банк России.

Снижению оценок ожидаемой инфляции, по мнению регулятора, могло способствовать произошедшее в октябре укрепление рубля. Курс нацвалюты при формировании своих инфляционных ожиданий учитывают 40% опрошенных.

Ценовые ожидания предприятий в ноябре, по данным мониторинга ЦБ, на 3 месяца незначительно снизились по сравнению с октябрем, оставаясь вблизи максимума последних лет. Средний ожидаемый темп роста цен в ближайшие 3 месяца составил 4,2% в годовом выражении. Основными факторами снижения ценовых ожиданий стали ослабление спроса и замедление роста издержек.

Наибольшее снижение ценовых ожиданий предприятий произошло в сфере услуг, а также у предприятий транспортировки и хранения. Снижение ценовых ожиданий также произошло в розничной торговле и сельском хозяйстве. Рост ценовых ожиданий продолжился в строительстве и торговле автотранспортом.