- - недобросовестные клиенты могут использовать отсутствие отметок о ранее выданных паспортах для совершения мошеннических действий по новым паспортам;
- - кредиторы не смогут верно рассчитать скоринговые баллы по гражданину;
- - БКИ не смогут предоставлять кредиторам всю кредитную историю клиента (и по новому, и по старому паспорту).
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25 ноября 2021 года 10:15
Банки просят дать доступ к истории паспортов граждан
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Михаил Терещенко/ТАСС
25 ноября. FINMARKET.RU - Банки просят дать им доступ к базе данных МВД с недействительными паспортами граждан, говорится в письмах Национального совета финансового рынка (НСФР) в правительство, МВД и Центробанк. Банк России поддерживает инициативы, направленные на получение кредиторами информации, позволяющей идентифицировать и оценить заемщика. Об этом "Известиям" сообщили в ЦБ в ответ на запрос о необходимости обеспечить банкам доступ к сведениям о ранее выданных паспортах граждан. В то же время в регуляторе отметили, что информация об оформленных удостоверениях личности - один из способов корректно связать кредитную историю, но не единственный. В июле 2021 года в России отменили ранее обязательный штамп в паспорте о ранее выданных удостоверениях личности, а также о браке и о детях. Из-за этого банки столкнулись с трудностями при идентификации клиентов, отмечено в письмах НСФР в правительство, МВД и ЦБ. Там сказано о сложностях с анализом информации: например, невозможно однозначно связать новый паспорт со старым в базах данных бюро кредитных историй (БКИ). В документе перечислены потенциальные проблемы:
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