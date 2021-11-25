Программу скидок на деревянные дома перезапустят

25 ноября. FINMARKET.RU - Минпромторг рассчитывает запустить новый вариант программы скидок на покупку деревянных домов в начале 2022 года. Действующий вариант программы оказался невостребованным. Однако у экспертов есть вопросы к эффективности и обновленной программы, пишет "Российская газета".

В начале года Минпромторг представил вариант господдержки производителей деревянных домов. Предполагалось стимулировать спрос, давая покупателямв 10% от стоимости домокомплекта. Цена дома не должна превышать 3,5 млн рублей. Механизм господдержки был запущен еще в 2018 году - эту компенсацию можно учитывать как первоначальный взнос при оформлении кредита на. Однако банки не интересовались программой, как и вообще рынком индивидуального жилищного строительства. Банки отпугивает необходимость соблюдать заявленный на год план по объему предоставленных субсидий (иначе им грозят штрафы), производителям долго и сложно оформлять документы.

Новый порядок субсидирования, разработанный Минпромторгом к февралю нынешнего года, исключает участие банков и предполагает возмещение скидки в 10% (до 350 тысяч рублей) непосредственно производителям. Предполагается выделять из бюджета на компенсации по 360 млн рублей в год. Аналогичный механизм успешно работает с 2017 года в секторе машиностроения для сельского и лесного хозяйства, пищевого машиностроения, сообщала пресс-служба минпромторга.

Однако до сих пор новый порядок предоставления скидок не утвержден, документ проходит межведомственное согласование, сообщила пресс-служба ведомства. "При успешном прохождении всех процедур запуск программы возможен в I квартале 2022 года", - отмечают в ведомстве.

Эта инициатива в 2022 году помогла бы поддержать спрос и не дать ему совсем упасть, считают эксперты "РГ".

По их мнению, чтобы заинтересовать производителей домов, нужно сильно упростить процедуру подтверждения происхождения продукции, а также увеличить максимальную стоимость домокомплекта до 4,5 - 5 млн рублей. Субсидии соответственно подросли бы до 450-500 тысяч рублей. Прежняя цена комплекта и скидка в 350 тысяч рублей на фоне резко возросших в цене стройматериалов уже не так актуальна, как год-два назад.

Опрос, проведенный Ассоциацией деревянного домостроения, показал, что большинство компаний поддерживают предоставление субсидии непосредственно покупателям домов.