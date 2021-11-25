Механизм завышения ночных энергоцен могут отменить

25 ноября. FINMARKET.RU - Производителям электроэнергии могут запретить менять ценовые заявки на торгах электроэнергией в ночные часы, что сейчас позволяет повышать оптовые цены. Замминистра энергетики Павел Сниккарс вынес вопрос на заседание набсовета "Совета рынка" (регулятор энергорынков) 25 ноября, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Минэнерго предлагает полностью отменитькорректировки заявок с 1 февраля 2022 года, следует из пояснительной записки. Изменение правил "приведет к более корректному формированию равновесных цен по итогам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед", отмечается в документе.

Механизм корректировки ценовых заявок работает с 2011 года. Он позволяет электростанции менять объем продаваемой мощности на рынке на сутки вперед. Но в день торгов электростанция может без объяснения причин резко снизить объем продаваемой мощности (обычно в ночные часы). Поскольку часть объема выбывает, то он автоматически восполняется по более дорогим заявкам (которые на первом этапе отбора исходно не прошли), и тем самым повышается общая цена для потребителей. По новым правилам генераторы не смогут менять заявки.

Бизнес боролся с механизмом и даже выносил вопрос на набсовет "Совета рынка". На этот раз промышленности удалось поднять вопрос на уровень Владимира Путина, который попросил разобраться с проблемой, рассказали источники газеты