В РФ создадут реестр образовательных онлайн-сервисов

25 ноября. FINMARKET.RU - Комитет Госдумы по просвещению рассмотрит сегодня законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" перед его рассмотрением во втором чтении. Об этом "Ведомостям" рассказала председатель комитета по просвещению Ольга Казакова.

Исходно законопроект был посвящен изменениям в отдельные законодательные акты, касающиеся "организации профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих". Это следует из материалов к заседанию, с которыми ознакомились "Ведомости". 16 июня законопроект № 1150148-7 был одобрен в первом чтении предыдущим составом Госдумы.

Текущая версия законопроекта распространяется на школы, работающие по общеобразовательным программам, и на учреждения среднего профессионального образования (СПО), применяющие электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Поправки предписывают школам и учреждениям СПО с 1 сентября 2022 г. использовать при реализации электронные образовательные ресурсы, входящие в федеральный реестр. Одобренные сервисы необходимо будет использовать при реализации аккредитованных государством образовательных программ. Реестр формируется Министерством просвещения, следует из законопроекта.

Если в ходе электронного обучения предусматривается обработка персональных данных школьников и студентов СПО, то образовательная организация должна создать условия "для функционирования электронной информационно-образовательной среды, являющейся государственной информационной системой", написано в законопроекте. За персональные данные учеников, таким образом, предлагается отвечать государству. Это требование может вступить в силу 1 января 2023 г.

Еще одно нововведение в том, что при реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения и дистанционных технологий необходимо будет использовать ресурсы, содержащие электронные учебно-методические материалы.