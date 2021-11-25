Рестораны анонсировали повышение цен

25 ноября. FINMARKET.RU - Крупные сетевыеанонсировали повышение цен в 2022 году, сообщили "Известиям" ведущие игроки рынка. Пока они говорят о росте их стоимости в среднем на 5-10%, а в отдельных случаях не исключают и повышения в 15%.

С 2014 года рестораны повышалинезначительно, но сейчас ситуация изменилась, и они растут существенно, сказал президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров. Из-за увеличения стоимости продуктов за этот год блюда в ресторанах подорожали в среднем на 15%, уточнил вице-президент ФРиО Сергей Миронов. Также на ценах отражается рост стоимости логистических услуг, указал Игорь Бухаров. В следующем году блюда могут подорожать еще минимум на 10%, отметил он.

По словам гендиректора Black Star Foods, основателя Free Dog и Free Pizza Юрия Левитаса, рост стоимости блюд в среднем составит 5-10%, но он будет не одномоментным, а постепенным. Гендиректор "Шоколадницы" Олег Подгорный считает, что повышение цен на 8% не избежать - слишком разогналась инфляция. По его словам, точный размер рост зависит от блюд - на одни повышение может составить 3%, а на другие дойти до 15%.

Ресторатор Аркадий Новиков сказал, что готов повысить цены, если в следующем году стоимость ингредиентов для блюд еще вырастет. Подобной позиции придерживаются и другие игроки рынка, например, "Якитория". Но, по словам представителя сети, подорожание возможно только с вводом нового меню весной.

В ФАС и Минпромторге сказали "Известиям", что не контролируют цены на ресторанном рынке.

По словам рестораторов, значительно подорожали изначально недешевые ингредиенты - мясо, рыба, морепродукты, импортные сыры.

Из-за роста цен на продукты рестораторы отказываются от части блюд с дорогими ингредиентами. Помимо состава блюд может измениться и их объем. По словам директора по развитию компании-владельца бренда "Якитория" Александра Муратова, сеть может снизить объем порции, чтобы избежать повышения цен. При этом менять меню в пользу более бюджетных позиций рестораны не намерены.