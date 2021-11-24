Рост промпроизводства в октябре в России ускорился до 7,1%

В октябре рост промпроизводства в РФ немного ускорился - до 7,1% после 6,9% в сентябре, сообщил Росстат. По отношению к октябрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 1,8%. Данные оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших подъем на 6,4%

24 ноября. FINMARKET.RU - В октябре 2021 года промышленное производство в РФ выросло на 7,1% по сравнению с октябрем 2020 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В сентябре 2021 года рост, согласно пересмотренным данным, составил 6,9%. Ранее сообщалось о повышении на 6,8%. "Данные уточнены в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства ", - отмечает Росстат. В августе промышленность в годовом выражении выросла на 4,6%, июле - на 7,2%, в июне - на 10,2%, в мае - на 11,9%, в апреле - на 7,2%, в марте - на 1,6%, в феврале - снизилась на 3,6%, в январе - уменьшилась на 2,2%.

По сравнению с сентябрем текущего годаувеличилось на 4,8%.

В январе-октябре рост промпроизводства составил 5%.

С исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство в октябре выросло на 0,8% после повышения на 1,8% месяцем ранее.

Ожидания экономистов выглядели менее оптимистично. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал повышение промпроизводства за октябрь на 6,4% в годовом выражении.

При этом из-за опасений ухудшения динамики начиная с ноября в связи с эпидемиологической ситуацией консенсус-прогноз по динамике промпроизводства на 2021 год немного снизился до 4,7% с 4,8% по опросу месяц назад.

Минэкономразвития в сентябре существенно повысило прогноз по росту промпроизводства в 2021 году - до 4,2% с 2,0% (в том числе за счет более быстрого отскока в добывающей промышленности). Прогноз роста промышленности на 2022 год снижен с 3,6% до 3,3%, на 2023 год - с 2,9% до 2,4%, на 2024 год - с 2,7% до 2,2%.

В сфере добычи полезных ископаемых в октябре повышение объема производства в годовом выражении ускорилось до 10,9% после роста на 9% в сентябре. В январе-октябре показатель увеличился на 3,7%.

В обрабатывающих отраслях рост промпроизводства замедлился до 4,5% после повышения на 5,1% месяцем ранее. За десять месяцев - рост на 5,2%.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост в октябре составил 8%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов - 6,3%. В январе-октябре повышение составило 7,8% и 17,6%, соответственно.

Промпроизводство выросло к "доковидному" октябрю 2019 года на 1,8%, указывает Росстат.

"Рост промышленного производства по сравнению с периодом до начала пандемии COVID-19 составил 1,8% (октябрь 2021 года к октябрю 2019 года). При этом сырьевой сектор увеличил объемы производства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1,1%, обрабатывающие производства - на 1,4%, энергетический сектор - на 4,3%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений - на 16,9%", - говорится в сообщении Росстата.

В сырьевом секторе основной рост индекса производства по сравнению с октябрем 2019 года зафиксирован в добыче металлических руд - на 3,2% и в добыче нерудных полезных ископаемых - на 6,7%.

В обрабатывающих отраслях наибольший рост индекса к октябрю 2019 года показали: производство прочих транспортных средств, включая суда и самолеты, - (+35,7%), производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - (+18,9%), бумаги и бумажных изделий - (+17,8%), напитков - (+12,5%), текстильных изделий - (+11,2%). Производство химических веществ выросло по сравнению с октябрем 2019 года на 13,0%, а резиновых и пластмассовых изделий - на 10,0%.

- предоставление сервисных услуг в добывающем секторе - (+30,1%);

- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - (+29,0%);

- производство прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (+18,7%);

- выпуск кокса и нефтепродуктов - (+11,9%);

- добыча угля - (+9,1%);

- добыча нефти и природного газа - (+8,9%);

- добыча нерудных полезных ископаемых - (+7,8%);

- производство пищевых продуктов - (+2,0%) и напитков - (+13,6%);

- производство кожи и изделий из кожи - (+9,9%);

- обработка древесины и производство изделий из дерева - (+2,2%), производство бумаги и бумажных изделий - (+9,4%);

- производство прочей неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы) - (+6,7%);

- производство готовых металлических изделий (исключая машины и оборудование) - (+2,7%);

- химпроизводство - (+4,5%);

- производство резиновых и пластмассовых изделий - (+2,2%).